El PP de Ponferrada insta a Cartón a “concentrarse en las necesidades reales de los vecinos de la ciudad”

La dirección del PP respalda la labor de control del Gobierno municipal del portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala y su equipo de concejales, que “desde el minuto uno trabaja intensamente en conocer de primera mano las necesidades de todos y cada uno de sus barrios y pueblos y en trasladar las reivindicaciones de sus vecinos a quienes fueron elegidos para dar soluciones, que no son otros que el alcalde y su equipo de gobierno”, señalan en un comunicado.

Esta es la respuesta de los populares ante las críticas del concejal de Movilidad de la capital del Bierzo, José Antonio Cartón, respecto a la necesidad de desbrozar un solar de Cuatrovientos, cuyo estado había provocado las quejas de los vecinos de la zona, en la calle Camilo José Cela. Cartón aseguró que las quejas de Marco Morala sobre este asunto demuestran que “como en el caso del inspector Gadget, la torpeza de Marco Morala es palpable”. El concejal de Movilidad aclaró que el pasado 9 de junio (mes y medio antes de la denuncia pública del PP) el Ayuntamiento ya había requerido al propietario que limpiara dicho solar.

Sin embargo, el presidente de la gestora local del PP de Ponferrada, Neftalí Fernández, ha querido responder ante las declaraciones del concejal ponferradino e insta al concejal socialista José Antonio Cartón “a valorar en su justa medida y a respetar el trabajo de la oposición que no hace otra cosa que cumplir con el deber que le ha sido encomendado por los ciudadanos y a ocupar su tiempo en resolver, y no en distraer, como fórmula mágica para acabar con la eterna desidia que les caracteriza y que parece no tener fin dos años después de su llegada al gobierno municipal”.

“Que no le quepa la menor duda al concejal de Seguridad Ciudadana que tanto Marco Morala como los ciudadanos de Ponferrada recuerdan perfectamente el importantísimo cambio que los 22 años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento han supuesto para el desarrollo y la modernización Ponferrada”, afirma Neftalí Fernández, “nada comparable con el abandono, el deterioro y la decadencia evidentes que actualmente sufre la ciudad, resultado de tan solo dos años de gobierno municipal del PSOE”.

Los populares señalan que “parece claro que el problema no es que Morala lleve dos años por barrios y pueblos, el problema es que el alcalde y Cartón no lo hacen cuando la gente los necesita, por lo que el PP de Ponferrada insta al PSOE municipal a dejar de victimizarse, a concentrarse en las necesidades reales de la ciudad, con sus barrios y sus pueblos, y a aceptar con mejor talante y de manera constructiva las sugerencias de la oposición “que son las reivindicaciones que los ciudadanos están haciendo llegar a quienes se interesan en escucharlos”.