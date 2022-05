El PP de Ponferrada acusa al equipo de Gobierno de "mentir" sobre el coste del parklet de la avenida del Castillo

"El coste de la instalación no es de 8000€, sino de 20000€, lo que más que duplica la mentira y la cantidad"

'Parklet' frente al Castillo de Ponferrada. / QUINITO

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca "entiende las críticas ciudadanas y periodísticas a la escasa utilidad que el parklet instalado frente al castillo ha significado hasta ahora; y más aún un coste que proporcionalmente al uso resulta injustificable con las necesidades que tienen ahora las personas de Ponferrada y el poco caso que el Ayuntamiento hace a muchas de las demandas sociales. En realidad, más que críticas, lo que hay son muchas bromas sobre la instalación, y más aún sobre la necesidad que han tenido de ir a hacerse fotos los propios concejales del equipo de gobierno porque la gente no la usa. Hay quien cree que un equipo de gobierno puede ser eficaz o desacertado, pero lo que no puede ser es risible; nosotros preferimos decir que lo que no puede ser es mentiroso", explican en un comunicado.

"No se les ocurre mejor fórmula para contestar a las críticas sobre el uso del parklet que acudir al acostumbrado autobombo en las redes sociales; pero incluso en estas deberían tener el límite de la verdad. Dice el grupo municipal socialista contestando al que les manda ir a sentarse en lugar de mandarles trabajar mejor por la ciudad, que el parklet ha costado 8000€. Y una vez más mienten de forma descarada y consciente", continúan los populares.

"Pero quien les deja fatal ni siquiera es la prensa o nosotros, sino los datos proporcionados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez: por redondear, el coste de la instalación no es de 8000€, sino de 20000€, lo que más que duplica la mentira y la cantidad. Los €8000 los aportó la Red de Ciudades saludables y el resto, que es bastante más que lo recibido como subvención, el propio municipio de Ponferrada. Exactamente la información que proporciona el Gobierno y la FEMP como memoria final del proyecto cofinanciado es que el Ministerio ha puesto 8.005,46 € y la aportación local es de 11.994,55 €. En definitiva, que el dinero público que sale de los impuestos que pagan los ciudadanos (ni el ministro ni el alcalde ponen el dinero y el presupuesto de su bolsillo) son los 20.000 €, que al ritmo al que no se va sentando la gente, tardarán siglos en amortizarse socialmente", puntualizan.

"Sentados frente al castillo, ausentes de sus despachos, en el Ayuntamiento o en las redes sociales, lo que no tienen que hacer para tapar el fiasco de escaso uso del parklet es simplemente mentir. Pero como siempre, les puede", concluyen.