El PP de Ponferrada critica que el equipo de Gobierno “trabaja mal, con opacidad, sin consenso, y ahora, además, improvisando” con los presupuestos

Morala se pregunta "si el alcalde no tenía prevista la necesidad de incorporar los proyectos Next Generation después de publicitar recurrentemente la cantidad de cosas que iban a pedir o si este retraso encubre otros desajustes"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que “el retraso de la presentación del proyecto de presupuestos municipales del Ayuntamiento de Ponferrada implica altas dosis de improvisación”.

“Una vez más nos enteramos de los planes del equipo de Gobierno a través de los medios de comunicación, lo que no invita precisamente a alcanzar un consenso. Después de anunciar repetidas ocasiones que acudirían a estos fondos cada vez que el gobierno sanchista les deja fuera de unas ayudas, ¿no sabían qué obligaciones formales contraían al pedirlos? ¿Se dan cuenta así, de repente, de que tienen que incorporarlos a los presupuestos? O si lo sabían, ¿por qué lo han ido dejando y tienen ahora que encajarlo de mala manera?”, aseguran los populares en un comunicado.

“Lo que resulta evidente es que tener que contemplar partidas que no tenían inicialmente previstas obliga a cambiar de inmediato el proyecto con el que el equipo de gobierno haya estado trabajando hasta este momento. Esa improvisación hará peor un proyecto de presupuestos que ya se antojaba insuficiente para atender a las necesidades reales de la ciudad. ¿De dónde saldrán las partidas para atender estos nuevos compromisos? es imprescindible que aclaren dónde pensaban destinarlas inicialmente, en qué capítulo de gasto y en qué zonas del municipio. Y si eran importantes, ¿qué van a hacer para solucionar los problemas que quedarán ahora sin financiar al cambiar partidas para llevarlas a los proyectos Next Generation?”, se preguntan.

“Con el éxito que han tenido hasta este momento en conseguir fondos del gobierno”, continúa el PP de Ponferrada, “asusta pensar en cómo pueden preparar este proyecto. Intentar cambiar eso de que no les hacen caso ni los suyos así tiene enormes riesgos. En la normativa presupuestaria hay previsiones de ingresos y gastos, pero nada semejante a que se incorporen posibles inversiones, por lo que tendrán que decir exactamente con qué ingresos y en qué cuantía cubrirán los gastos. ¿Van a afrontar los proyectos incluidos en los presupuestos aunque el gobierno no les de la ayuda máxima a la que aspiran?. La parte que no cubran las subvenciones estatales ¿la pondrá el Ayuntamiento? ¿Si no salen las ayudas adelante, cambiarán estos proyectos y harán otras cosas? Menos mal que el experto estratégico que es el alcalde tiene pensadas estos aspectos desde hace meses. Si no, igual tendrían que retrasar la presentación del proyecto de presupuestos”, concluyen.