El PP de Ponferrada critica «el proyecto poco meditado y artificial del anillo verde y bosque urbano» de la ciudad

Imagen del parque del barrio de la Rosaleda, junto al Conservatorio Profesional de Musica Cristobal Halffter. / EBD

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, asegura que «comparte el rechazo de tantos ponferradinos ante un proyecto superfluo, poco sostenible, poco meditado, y artificial al máximo como es el del anillo verde y bosque urbano».

“En el equipo de gobierno se levantan un día iluminados y piensan que en el mar de asfalto sin fin que es Ponferrada es imprescindible construir un anillo verde, como si fuera Madrid o Tokio. Ahora entendemos por qué son tan reacios a quitar maleza y mantener las zonas ajardinadas en mejor estado, es que quieren renaturalizar la naturaleza que nos rodea”.

«Es lo que tiene abandonarse a la apatía y a la dejadez: copiar proyectos de otros puede resultar un tanto ridículo en Ponferrada, cuando lo mismo se quiere poner un Ponferrada central por la altísima saturación de la contaminación en el centro, que inventarse un bosque verde como si los bosques y el verde no estuvieran al alcance de la mano. En lugar de imitar a otras ciudades que sí tienen esta necesidad, mejor haría el alcalde en resolver los problemas reales que tiene nuestro municipio. Cuando se tiene tanto espacio natural disponible, gastar tantos recursos para esta ocurrencia es antiecológico y poco sostenible», explica el portavoz del grupo popular.

«Deben de ser los únicos ponferradinos que consideran que Ponferrada está disociada de su entorno natural, que es inmenso y una seña de identidad fundamental que diferencia nuestra ciudad de otros municipios en los que el proceso de urbanización ha dejado sin posibilidades de disfrute del entorno natural a los vecinos. No cuidan los bosques del término municipal, no cuidan las zonas ajardinadas de los pueblos, no cuidan los parques de la ciudad, y saltan con la ocurrencia de hacer un bosque urbano. Habrá ciudades que lo necesiten, pero seguro que todas ellas envidian el entorno natural de nuestro municipio», señalan los populares en un comunicado.

«Es la edición del parklet 2.0, corregida y aumentada, que impedirá destinar dos millones de euros a necesidades más urgentes de la ciudad, porque no se trata de desatender el entorno natural de Ponferrada, sino de aprovechar el que ya existe, sin tener que reinventarlo con la excusa de las renaturalización de la zona urbana y el olvido de la zona natural, que es en lo que incurre este equipo de gobierno. No es de extrañar que tantos vecinos estén criticando ese proyecto y pidiendo que se gaste el dinero en otros como por ejemplo la ronda sur que tantas veces ha pedido el grupo popular para tener una buena circunvalación, que permitirá transitar mejor hacia los espacios verdes del municipio», concluyen.