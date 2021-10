El PP de Ponferrada impulsa varias enmiendas para incrementar los fondos de proyectos para El Bierzo

Marco Morala / QUINITO

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha recordado que “el grupo popular ha venido exigiendo al alcalde de Ponferrada una postura activa en la defensa de los intereses del municipio y de sus habitantes. La desidia de meses se percibe de pronto en un solo día, el abandono de los meses en los que hay que presentar proyectos y presionar para que los incluyan en los presupuestos ha quedado patente con las paupérrimas cifras de los presupuestos del gobierno socialista para Ponferrada”.

El PP de Ponferrada asegura que “Olegario no lo va a remediar. Quien no fue capaz de instar la inclusión de los proyectos imprescindibles en estos momentos críticos para el desarrollo de nuestra ciudad, no parece que tenga ni capacidad ni ganas para reivindicar la mejora de estos presupuestos en las enmiendas, cosa que trabajará para corregir el grupo popular”.

El grupo popular señala que “lo haremos fundamentalmente porque el dinero para los proyectos de Ponferrada que no pongan otras administraciones, van a sacárselo a los bercianos, van a ir en tributos municipales en Ponferrada, que es la verdadera razón por la que no han querido bajar los impuestos: no porque fuera ilegal, sino porque su ineptitud ha impedido captar otros fondos. En la huida hacia delante nos prometerán subvenciones multimillonarias que tienen las mismas posibilidades de llegar que las ayudas y transferencias que deberían estar incluidas en este presupuesto y se han ido a otros territorios por los compromisos parlamentarios de Sánchez con sus apoyos independentistas en Cataluña. El ataque de los socialistas a Ponferrada no puede ser ni más intencionado, ni más claro: lo que están dispuesto a dar a Cataluña por sus apoyos independentistas parlamentarios se lo niegan a Ponferrada. Y no nos olvidemos que son los PGE socialistas, que son los PGE de Sánchez y de Olegario, un alcalde que además de freírnos a impuestos, ejerce más de sumiso y dócil militante socialista que de alcalde de todos los ponferradinos”.

Los populares de Ponferrada “impulsaremos diversas enmiendas para que se corrija esta penosa situación a la que avocan a muchos municipios bercianos y destacadamente a Ponferrada las cuentas de Sánchez. Unas cuentas que tan bien le parecen a Olegario, a diferencia de las críticas que han expresado otros alcaldes socialistas en la provincia, más reivindicativos y más realistas o menos apoltronados y sumisos que él. De Ponferrada podemos avanzar ya tres grandes ejes (autovía a Orense, la mejora del ferrocarril y el verdadero uso útil de la Ciuden) que se irán completando paulatinamente con otros temas. Unos ejes que tienen que ver con las infraestructuras al servicio de las personas y de la actividad económica como ocurre con la autovía de Orense que tenían los presupuestos del PP la previsión de que desde 2020 se estuvieron realizando las obras y nos meteremos en 2022 sin completar los proyectos. 200.000 € es una cantidad irrisoria y un insulto a la inteligencia ante las necesidades de los ponferradinos”.