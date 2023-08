El PP de Ponferrada reclama un nivel de inversión en Compostilla II igual al de As Pontes

Lidia Coca. / QUINITO

La concejala de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, ha calificado este lunes de "insuficientes y nunca puestas en marcha" las compensaciones prometidas por el cierre de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, culpabilizando de ello a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de la que ha dicho que "no parece acertar mucho con el reto demográfico a la vista de las cifras objetivas, pero con la transición ecológica no puede ser más injusta".

Coca considera que "el Gobierno debería velar por una aplicación justa e igualitaria de las condiciones de cierre de las térmicas", pero "a la vista queda que no ha sido así, cuando autoriza el cierre de As Pontes ahora y Compostilla lleva años cerrada, ocasionando pérdida de actividad económica, de empleo y de precios menos elevados. Tomaron una decisión equivocada e ideológica, precipitada y mentirosa, porque nos contaron que por darnos más prisa con la descarbonización vendría una riada de millones de Europa y seguimos esperando, con el silencio cómplice y entregado de los socialistas de aquí, con Olegario Ramón a la cabeza".

La concejala ponferradina asegura que, tras conocerse que Endesa dará a As Pontes "compensaciones diez veces mayores que las de aquí, el trato se vuelve agravio", por lo que exige un aumento de las inversiones en el Bierzo como contraprestación al cierre de la central térmica de Compostilla II: "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que As Pontes. Aquí nos prometieron fábricas e instalaciones, literalmente con miles de empleos, y hasta hoy, nada. Exigimos efectividad, inversiones más altas, ayudas públicas como las que pasan de largo a otros territorios y compromiso real. Lo demás son mentiras para que pase el tiempo y no hacer nada".