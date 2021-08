El PP de Ponferrada tacha de “chapuza” el transporte público e insta al equipo de Gobierno “a pedir las ayudas del Ministerio”

Uno de los nuevos autobuses del SMT de Ponferrada. / EBD

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, propone al Ayuntamiento de Ponferrada que “haga algo de su trabajo para acudir a la convocatoria de ayudas para grandes municipios abierta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a los fondos europeos y lograr una cantidad importante”, explican en un comunicado.

“Hemos comprobado que lamentablemente los suyos no le hacen mucho caso, como ha sucedido en distintas ocasiones, como ocurrió con La Llanada, pero empujaremos todos en la misma dirección, primero para impulsar la solicitud y luego para pedirle al Ministerio que, como es habitual en el gobierno de Sánchez, no pase de largo con Ponferrada”, aseguran los populares de la capital del Bierzo.

El PP de Ponferrada explica que “en ocasiones anteriores, como en junio y en noviembre del año pasado o en enero y abril de este año hemos puesto de manifiesto lo que no funciona bien en el transporte municipal. Como hacen siempre en el equipo de gobierno, primero negaron que hubiera problemas, luego nos insultaron y finalmente cambiaron el plan inicial durante el primer mes de funcionamiento de lo que habían vendido como un plan de transporte inmejorable… que en pocas semanas dijeron haber mejorado. Eso sí rectificando las conexiones con Dehesas, Compostilla o con las críticas de los socialistas de Camponaraya. Pues las cosas siguen sin funcionar”. No es solo nuestra opinión, sino la de innumerables usuarios que se quejan de la baja fiabilidad y calidad de los nuevos autobuses. Algunos usuarios dicen que el autobús escolar de playmobil tiene mejor prestación que estos Isuzu; nosotros pedimos que se mejore aquello que claramente no funciona·.

Por eso, el grupo municipal popular reivindica que esta convocatoria de subvenciones del Ministerio “es una oportunidad para corregir alguna de las chapuzas en líneas, conexiones, frecuencias, calidad y comodidad, hechas en el transporte municipal por este equipo de gobierno”.