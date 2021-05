El PP de Ponferrada pide al alcalde “que rectifique con los tributos como ha tenido que hacer Sánchez”

Morala señala que "no nos merecemos un ayuntamiento que sólo piense en recaudar para gastar peor"

Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, pide al alcalde Olegario Ramón (PSOE) “que rectifique con los tributos como ha tenido que hacer Sánchez”. “Como con la propuesta de separación individual de IRPF que el Gobierno impulsaba, también aquí son las rentas más bajas, autónomos y microempresas las que pagan los desvaríos fiscales del equipo de gobierno, como con el tasazo de la basura y otras medidas de presión fiscal tan elevada que representan una clara desincentivación de la inversión y el emprendimiento”, apunta.

“Ya que no lo hacen bien a la primera, por lo menos que copien a Sánchez y se coman su propio programa fiscal, porque no nos merecemos un ayuntamiento que sólo piense en recaudar para gastar peor”, señalan en una nota y añaden que parece que los socialistas viven en un país diferente al resto”. “No puede ser que estén permanentemente pensando en recaudar más y no en gastar mejor. Y que lo hagan de la forma más burda, improvisando y sin tener en cuenta la incidencia de sus medidas tributarias en la sociedad.