El PP tacha el programa de La Encina de "malo y falto de imaginación"

Marco Morala reprocha al equipo de gobierno no haber contado con los grupos de la oposición en su elaboración

Recinto ferial de la Encina 2021. / QUINITO

El portavoz del grupo municipal del PP en Ponferrada ha arremetido contra el programa de las fiestas de La Encina que se presentó este lunes, tachándolo de "malo y falto de imaginación". "estas no son las fiestas que necesita Ponferrada para resurgir de un tiempo como el que vivimos, no son fiestas participativas, no es un programa de fiestas imaginativo, sino que ha tirado de cosas de los años anteriores echando mano de lo más obvio", apuntó en un comunicado.

Morala también reprochó al equipo de gobierno no haber contado con los grupos de la oposición para la elaboración del programa e ironizó con que "se echa de menos algún acto de calado en el tendejón de madera del castillo, alguna prueba de vehículos en el scalextric de brea en que han convertido el parque del Temple, algún acto cultural-lírico-tributario en el entorno de la rotonda de la tasa de la basura, popularmente llamada la de las 30 monedas de plata, alguna prueba deportivo-cultural estilo Ruta Quetzal para conocer su flora (hierbajos) y fauna (ratas, insectos)... Ideas que les hubiéramos aportado gustosamente".

En resumen, el portavoz 'popular' criticó que el programa de La Encina "es un corta-pega de ocasiones anteriores que intentan salvar metiendo cualquier tipo de actividad, hasta las deportivas ordinarias. Les proponemos que comparen el programa de fiestas de este año con los de los años anteriores a su llegada al gobierno, para comprobar es absoluta falta de imaginación que consiste en plagiar lo que lleva décadas haciéndose, pero sin añadir nada nuevo interesante. Este año no le podrán echar la culpa a un presupuesto menor, a las restricciones de la pandemia, a la falta de experiencia -aunque sea mala- y a todo lo que han dicho en los años anteriores".