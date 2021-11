El PP denuncia que Renfe “excluya las quitanieves de la provincia de León y oculte una de ellas sin estrenar” // PP León

Antonio Silván, senador del PP por León, denuncia que Renfe “excluya las quitanieves de la provincia de León ante el anuncio de la llegada a España de un nuevo temporal que dejará las carreteras repletas de nieve”. Desde el PP aseguran además que “Renfe mantiene ocultada y sin uso una máquina quitanieves en los talleres de León, tras invertirse en ella miles de horas de ingeniería, miles de euros de inversión”.

El Partido Popular de León pedirá “explicaciones al ‘embajador’ de Renfe y secretario de Transportes e Infraestructuras de la ejecutiva del PSOE de León, Teodomiro González, después de que la operadora ferroviaria haya excluido del Plan de Nevadas 2021-2022 un vehículo quitanieves diseñado en los talleres de León”.

“La operadora ferroviaria Renfe”, continúan, “ya elaboró su Plan de Nevadas 2021-2022 de ámbito nacional, que entraba en vigor hace unos días, y no ha incluido el vehículo quitanieves diseñado y construido en los talleres de Renfe de León”.

Al PP esta situación les recuerda “a los estragos causados a principios de año por la borrasca Filomena en la Comunidad de Madrid, cuando la nieve colapsó carreteras, vías de tren, ciudades, etc., movilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército (con un papel destacado de la UME), efectivos de la propia Comunidad y los ayuntamientos, Protección Civil y miles de particulares…, pero sin Renfe, cuya inacción provocó el mayor caos en las Cercanías de Madrid en toda su historia”.

“A pesar de existir recursos materiales y personales en muchos puntos de España, especialmente en León, Renfe decidió no actuar los días previos a la gran nevada de Filomena con el traslado de medios y personal, ni en los días de la nevada, a pesar de los insistentes avisos meteorológicos, con el agravante de que Renfe es la operadora ferroviaria estatal de referencia, aunque no ejerce en todos los territorios como tal”, aseguran.

Silván cree que “el personal de Renfe, profesionales con experiencia en trabajar contra las nevadas en el norte, esperaron instrucciones en vano. El aviso de la llegada de Filomena fue ignorado por la empresa pública, mientras era un clamor entre sus trabajadores la falta de acción para distribuir locomotoras, personal y hasta un vagón experimental”. Sin embargo, “el caso más escandaloso está en Renfe de León, donde existían 2 locomotoras en servicio que ya habían limpiado el Puerto de Pajares donde se registraron espesores normales y, al menos, una de ellas podía haber bajado a Madrid que ya estaban dotadas de cuñas quitanieves”.

“Para rematar un vagón quitanieves diseñado tras invertirse en él miles de horas de ingeniería por los propios talleres de Renfe de León, y miles de euros de inversión que nunca se ha puesto en marcha. A día de hoy la excusa es que no había nieve suficiente para homologarlo. Con el temporal Filomena y los grandes espesores de nieve registrados, el vehículo podía haber prestado servicio en Madrid y de paso homologarse como pretendía Renfe. Pero tampoco le llegó el momento y no solo no bajó a prestar servicio a Madrid, sino que tampoco se homologó y se mantuvo oculto y apartado en la parte trasera de los talleres leoneses sin intención alguna de ponerlo en servicio. Oculto el vehículo nadie pediría explicaciones sobre la quitanieves y el por qué permanece apartado en la zona del taller donde se han desguazado decenas de vehículos”.

“Una quitanieves sin estrenar”

Desde el PP de León aseguran que existe “una máquina quitanieves ocultada por parte de Renfe a la que no se le da uso y en la que se invirtió miles de horas de ingeniería, miles de euros de inversión y que a pesar de ello nunca ha prestado servicio”.

“A los trabajadores se les da la excusa de que durante estos años no había nieve suficiente para homologarlo. Pero el año pasado con el temporal Filomena y los grandes espesores de nieve registrados, el vehículo podría haberse homologado. Este elemento ferroviario continúa sin homologarse ante la sorpresa y el estupor de los trabajadores del taller y demás personal ferroviario que ve cómo permanece abandonado y sin uso. Para evitar polémicas y acallar los comentarios dentro de la propia empresa y críticas por parte de los medios, el vehículo ha sido ocultado en la parte trasera de los talleres leoneses confirmando su nula intención de ponerlo en servicio. Oculto el vehículo nadie pedirá explicaciones sobre por qué permanece apartado en la zona del taller donde curiosamente se han desguazado decenas de vehículos”, finalizan.