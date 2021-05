Señales turísticas deterioradas en Ponferrada. / EBD

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, ha insistido “por tercera vez” (su grupo ya lo hizo en marzo y septiembre de 2020) en la necesidad de renovar las señales turísticas del municipio, ya que “muchas de ellas, en especial las que tienen el fondo rosado, se han vuelto muy difíciles de leer, lo que para los vecinos es un engorro, pero para los visitantes y turistas es simplemente disuasorio“.

Coca ha acusado al equipo de Gobierno de “desidia” y considera la inacción municipal en este punto “el mayor ejemplo de la dejadez. Se han propuesto ser campeones de la desidia y se entregan con ganas a ello. En el tiempo que ha transcurrido desde la primera vez que pedimos la reparación o sustitución de las señales que están en peores condiciones solo se han deteriorado aún más, ante la absoluta pasividad de los responsables municipales”.

Ante la inminente llegada de un verano en el que el turismo parece que podrá volver a ser importante, los ‘populares’ lamentan que “mientras que otros ayuntamientos han aprovechado el tiempo de limitaciones de movilidad para prepararse para el momento en que fuese posible viajar, el de Ponferrada no sólo no apuesta por nuevas líneas de impulso, sino que ni siquiera hace lo más elemental, sustituir las señales ilegibles. Si esta es la imagen que quieren dar a los turistas que pueden esperarse en el verano, no será de extrañar que cada vez vengan menos“.