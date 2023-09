El PP saca adelante en las Cortes su propuesta de rechazo a la amnistía

Votación en el pleno de las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón

El Partido Popular logró aprobar este miércoles en las Cortes de Castilla y León, con los votos favorables de todos los grupos salvo PSOE y Podemos, la propuesta que rechaza la amnistía a los líderes catalanes involucrados en el procés y condenados por la justicia como moneda de cambio para la configuración de un nuevo Gobierno, tras las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Según el texto aprobado, las Cortes instan a la Junta a que pida al Gobierno en funciones que rechace toda negociación con los partidos que exijan la concesión de un indulto general o amnistía a los condenados o procesados por los hechos sucedidos en Cataluña durante el denominado procés a cambio de su apoyo parlamentario para una eventual investidura, y que prohíba también la negociación de cualquier alto cargo del Gobierno con personas declaradas en rebeldía por la justicia.

Durante el debate parlamentario, la postura ‘popular’ fue defendida por su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, que recordó que ya en 2017 se debatió una PNL similar que rechazaba los actos que estaban acaeciendo en Cataluña significándolos como “anticonstitucionales” y donde Tudanca, que apoyó dicha propuesta, aseguró que “el PSOE nunca va a participar de este concurso”.

“Seis años más tarde, el tiempo ha contestado al señor Tudanca”, afirmó De la Hoz, señalando que “lo que hoy afecta a los ciudadanos de Castilla y León es que el PSOE, o lo que queda del mismo, está dispuesto a lo que sea para lograr los 24 escaños que faltan para mantener a su amigo y jefe en La Moncloa”, en relación a Pedro Sánchez.

Calificó el “espectáculo político” de “rendición” por dar cabida a una amnistía como “paso previo a la autodeterminación” y lamentó que los socialistas “estén dispuestos a pagar ese precio y esa quiebra a la igualdad entre españoles”, pidiendo a los representantes de este partido en Castilla y León que “sean honrados y coherentes con su ideología” para elegir “entre la igualdad y la Constitución o los privilegios institucionales de quienes tanto odian” y que supondrá “la ruptura del orden constitucional”.

“Espero que tengan en valor de decir en público lo que dicen en privado y que no tenían rubor de expresar antes de ver el resultado electoral”, concluyó el portavoz ‘popular’, recordando que la pregunta “es clara. ¿Están a favor o en contra de la amnistía a los golpistas catalanes?”, inquirió.

“Esperpento” de una PNL “incoherente”

Sin embargo, los socialistas, cuya postura defendió en el debate de hoy el procurador salmantino Fernando Pablos, eludieron la pregunta, señalando que “defenderán la Constitución, como siempre”, pero apuntando que la PNL ‘popular’ “forma parte del esperpento en que han convertido la política española en los últimos meses”.

“Esperaban gobernar solos, con mayoría absoluta, o con sus socios de extrema derecha de Vox”, reflexionó Pablos, ironizando sobre una propuesta que va contra la investidura de Sánchez cuando “quien se presenta a la investidura la semana que viene es Feijóo”. Además, recordó que “en democracia, las grandes movilizaciones se llaman elecciones y en España, los ciudadanos han dicho que no quieren que se repita en el país el Gobierno de Castilla y León”.

Afeó también a los ‘populares’ que pidan que gobierne la lista más votada cuando el PSOE no lo hace en lugares como Extremadura, Canarias o la ciudad de Valladolid por los pactos del Partido Popular. Y también recordó las concesiones que hizo José María Aznar a CiU para acceder a la Presidencia del Gobierno en 1996 y la amnistía que ofreció Rajoy a los independentistas catalanes “a cambio de elecciones”.

Concluyó por eso lamentando la “incoherencia” de los planteamientos ‘populares’ y aseguró el voto contrario al “esperpento” del que tildó la propuesta del Partido Popular, a lo que De la Hoz contestó criticando los “burdos argumentos” socialistas para “no contestar a la pregunta”. “Nos hemos quedado sin escuchar su respuesta”, lamentó, afirmando que “la oferta de su partido ha funcionado: han preferido ponerse del lado de Puigdemont que de los castellanos y leoneses”.

Aceptada la extensión a los delitos de corrupción

En consonancia con la propuesta del PP se mostraron los procuradores de Vox que, a través de la voz de David Hierro, aseguró que “Sánchez no vale España” y consideró que los procuradores socialistas que votaron en contra de la proposición se mueven por “traición y deshonor”. “No queda en ustedes ni rastro de los principios de vocación de servicio a España”, aseguró, recordando además que Sánchez “pactó con Otegi cuando dijo que no lo haría y pactará la amnistía con los independentistas aunque dijo que no lo haría”. “Van a vender a España”, concluyó.

También aseguró su voto favorable a la proposición el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, al señalar que su formación sí cree “en la igualdad, en la justicia, en la separación de poderes y en el estado de derecho” y no en “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás y repartirnos el poder judicial”, en clara alusión no solo a los socialistas sino al propio Partido Popular. Y es que “un país cuya justicia levanta la venda según quien sea el juzgado, no protege a los más débiles”.

De hecho, apuntó que “no hemos llegado aquí de la nada” y recordó que existen 231 indultos a condenados por corrupción tanto bajo los gobiernos populares de Aznar y Rajoy como de los socialistas Zapatero y Sánchez, si bien la situación con la posible amnistía a Puigdemont “es inadmisible y constitucionalmente inviable”, pero recordó a los ‘populares’ que “no están en condiciones de dar lecciones de defensa de imparcialidad de la justicia y del estado de derecho a nadie”.

La UPL también comprometió su apoyo por “coherencia” y bajo un posicionamiento político que defenderán “respetando la legalidad, aunque no se esté de acuerdo”, para que “nadie se ría de la ley que nos hemos dado”. No obstante, Luis Mariano Santos planteó una enmienda, que fue aceptada por el PP, para “ir más allá, rechazando cualquier indulto general a procesados por hechos delictivos contrarios al Código Penal” que incluya también actos terroristas o tramas de corrupción, evitando “puertas traseras y amnistías a tramas como la Gürtel, los ERE de Andalucía o el 3 per cent”.

Por el contrario, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, votó en contra de la PNL bajo la premisa de que el PP “quieren distraer la atención de los problemas que sufre Castilla y León” al ser la Comunidad con la más alta tasa de despoblación y donde “la pobreza y exclusión social está incrementando ante desamparo del gobierno”.

“Ya veo que han abandonado toda esperanza de que Feijóo sea presidente la próxima semana y por eso traen una iniciativa a este hemiciclo que versa sobre Puigdemont”, continuó, criticando que con esta iniciativa se pretenda “lavar la imagen” del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ante una “investidura fallida” antes de la que el propio PP “intentó hablar con Junts per Cataluña”. “Pero no van a gobernar este país”, concluyó, dirigiéndose a la bancada ‘popular’.