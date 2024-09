El PP traslada a la Junta de Portavoces su posición sobre la tramitación de la Ley de Concordia

El Grupo Parlamentario Popular trasladó este lunes a la próxima Junta de Portavoces de las Cortes, que se celebrará en los próximos días, la fijación de la posición que mantendrá sobre la tramitación de la propuesta de Ley de Concordia, que los propios parlamentarios ‘populares’ registraron junto a Vox el pasado mes de abril en el Parlamento autonómico.

Así lo señaló el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, al ser preguntado sobre la posición que mantendrá su grupo en la próxima Junta de Portavoces de cara a saber si el debate para la aprobación de la propuesta de Ley, siguiente paso en su tramitación, se producirá en el próximo pleno o quedará relegado.

En primer lugar, Gavilanes negó que prometiese a Vox que el PP apoyaría su inclusión en el orden del día del próximo pleno, como aseguró previamente el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo. “No es cierto”, manifestó, señalando que además hoy no se ha tratado en la reunión con el presidente de la Junta porque “es un tema que se dilucidará en la Junta de Portavoces” y “no es algo prioritario” que se haya debatido hoy con el presidente autonómico.

Precisamente, al ser preguntado por la posición de su grupo ante la inclusión o no del debate de aprobación de la Ley en el próximo pleno, Gavilanes puntualizó que “se decidirá y se irá viendo, en el momento oportuno y correspondiente, si se llevará o no en el punto del día en esa próxima Junta de Portavoces”, donde se valorará “la posibilidad de que esa Ley de Concordia salga o no adelante”.

“Pero no es lo que se ha hablado con el presidente”, insistió Gavilanes, que también recordó que se trata de una proposición de ley “pactada cuando se gobernaba de forma conjunta” entre PP y Vox pero que “ahora no, y habrá que valorar las posibilidades de que se lleve a esa Junta de Portavoces, si procede o no procede”. En todo caso, reiteró que “no hay una posición” fijada en el Grupo Parlamentario Popular al respecto.

Pactos “en beneficio de Castilla y León”

En cuanto a la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Gavilanes valoró que la finalidad haya sido “avanzar en aquellos pactos que beneficien a las personas de Castilla y León” puesto que para su partido “lo principal son las personas”.

Por ello, llamó al resto de grupos a “trabajar por el beneficio de Castilla y León” frente a las “declaraciones que tiran de argumentarios de Ferraz o de la sede de Vox en Madrid” y que van, a su juicio, “en contra de los castellanos y leoneses”.

En ese sentido, reivindicó que los temas expuestos por el presidente de la Junta “importan mucho” a los ciudadanos de la Comunidad como es la “infrafinanciación en servicios básicos esenciales de 395 millones de euros anuales” en Castilla y León, ante lo que reivindicó una “financiación adecuada” para la Comunidad que, a día de hoy, “está poniendo en peligro ese pacto entre PSOE y ERC que va a mejorar sustancialmente una Comunidad en detrimento de los castellanos y leoneses”.

“Por eso queremos que se aborde, por parte del presidente, este problema tan importante”, manifestó el portavoz del PP en las Cortes, que reclamó asimismo soluciones al Estado para “abordar el problema sanitario” por la falta de médicos en Castilla y León, y calificó como “importantísima” la existencia del Corredor Atlántico.