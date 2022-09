PP y Vox tumban la comisión de investigación de residencias: "Todo está claro"

Votación en las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón

Los socios de PP y Vox tumbaron hoy la petición de toda la oposición parlamentaria, excepto Cs que se abstuvo, de crear una comisión de investigación sobre la gestión en las residencias durante la pandemia, en las que fallecieron 4.466 personas, por entender que es “extemporánea”, que “todo ha quedado claro”, que la justicia archivó las denuncias y que solo se quiere cobrar dietas.

Éstos argumentos expresaron el ‘popular’ Miguel Ángel García Nieto y Carlos Menéndez (Vox) al oponerse a la constitución de la comisión, mientras que Nuria Rubio (PSOE) recordó que es una cuestión de justicia con las familias de los muertos por el covid y lamentó la falta de empatía de ambos partidos. “Hay que votar desde desde los principios, valores y con el corazón”, sostuvo.

Todos los portavoces de la oposición cargaron contra Vox por respaldar en la pasada legislatura su constitución e incluso por presumir, con su entonces única procuradora Fátima Pinacho, de ser los primeros en pedir una investigación de lo ocurrido en las residencias y ahora dar marcha atrás tras entrar en la Junta.

“¿Cuál es la razón para que no quieran que se sepa qué ha pasado en las residencias? ¿Señoría de la ultraderecha qué ha pasado para que no apoyen la comisión?”, preguntó la socialista Nuria Rubio en su intervención a favor de la comisión de investigación sobre la gestión en los centros residenciales ante el covid.

Rubio enfatizó al manifestar que es de “justicia” la creación de esta comisión ante las 4.466 personas fallecidas, familias e historias rotas” y apuntó a Vox para expresar su “falta de coherencia” por afirmar que eran los primeros en pedir una investigación en la pasada legislatura y ahora dar marcha atrás.

“Ustedes hoy con sus hechos impedirán que se conozca la verdad y que se haga justicia y serán responsables de sus hechos”, advirtió la procuradora socialista, que aseguró no tener ningún problema en investigar en esta comisión, de crearse, la gestión del Gobierno central en centros residenciales en la pandemia.

José Ángel Ceña (UPL-Soria Ya) recordó la labor de control y vigilancia del Legislativo al Ejecutivo y subrayó que abrir una investigación no es convertir a las Cortes en un “lodazal”, en referencia a uno de los argumentos del PP.

“Es execrable que se opongan a saber que pasó y a qué se depuren responsabilidades políticas”, lanzó Pablo Fernández (Unidas Podemos), que recordó la orden de la Junta para no trasladar a los residentes a los hospitales. “No tienen ni principios, ni moral, ni vergüenza”, criticó a Vox.

Pedro José Pascual (Por Ávila) manifestó no entender que se apoyara en la pasada legislatura y se constituyera incluso con él mismo como presidente de la comisión y ahora “los que votaron a favor” se opongan a la misma.

Explicaciones y archivo judicial

“Este es un debate antiguo y manido, después de 113.000 muertos”, inició Miguel Ángel García Nieto (PP), que apuntó a un debate “extemporáneo” después del elevado numero de personas vacunadas. “No es necesario investigar lo que ha sido nítido y transparente”, para recodar que la consejera de Familia, Isabel Blanco, compareció y explicó el informe.

Se informó al Ministerio Fiscal, siguió García Nieto, que acusó a PSOE y Unidas Podemos de “esconder en España” los datos y ahora el informe no sea suficiente para ellos. “Hay material y documentación suficiente para saber como se actuó desde la Junta de Castilla y León”, aseveró.

El ‘popular’ recordó algunas de las conclusiones del informe como la mejora del modelo residencial y la propuesta de aprobación de una ley y subrayó que se creó un grupo de trabajo con 23 propuestas de los expertos que servirán en la aprobación de la nueva norma.

“No hace falta investigar lo que es claro, transparente y público, hay que saber leer y tener buena voluntad”, zanjó García Nieto, en relación a que la Junta ha dado las explicaciones a través de un informe.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, argumentó que los solicitantes de la comisión alegan que hubo “opacidad” y “oscurantismo” en el informe aportado por la Junta, recordó que es la tercera vez que se pide y subrayó que hubo denuncias en el juzgado, entre ellas de su partido, cuyas diligencias se rechazaron donde destacó las de la Fiscalía del TSJ como la orden de no trasladar a los residentes a los hospitales.

“Vox se opone a cualquier comisión que esté judicializada”, indicó Menéndez, para replicar que para ellos es de justicia acudir a las instancias judiciales en su firme convicción de la separación de poderes.

En un segundo turno, Ceña recordó a Vox que las Cortes dirimen responsabilidades políticas, no judiciales, y Nuria Rubio indicó al PP que el debate está en la calle y los afectados quieren saber lo que ha pasado, a la vez que solicitó “humanidad y empatía”. “Un político que no tiene empatía, no puede estar sentado en ese escaño”, advirtió.

“Hemos quedado retratados como un partido de justicia, ley y orden”, argumentó Menéndez, para asegurar que “para cambiar la forma de actuar no hacen falta comisiones de investigación” y subrayó que no se necesita una comisión para en cada sesión gastar “5.000 euros”.

Por último, García Nieto explicó que es “un debate antiguo” por las veces que se ha realizado y porque todo esta claro y preguntó para qué sirve cualquier comisión de investigación: “Para enredar y molestar y justificar las dietas que se cobran”. Finalmente, acusó a PSOE de “fariseos” por no aceptar comisiones donde gobiernan.

El exvicepresidente de la Junta y procurador de Cs, Francisco Igea, explicó su abstención y aseguró -emocionado- que se arrepiente de algunas decisiones de esos días aquellos días de la pandemia, pero consideró que la investigación se tenía que haber realizado a nivel nacional. “El sistema no daba más de sí”, afirmó ante el número de personas en hospitales.

“Hay días que siento vergüenza pero muchos de ustedes se portaron como eran, por eso tengo fe en la humanidad”, añadió, para pedir leer el libro del exministro de Sanidad, Salvador Illa, si bien sí lamentó en algunos momentos la falta de “empatía” pero añadió que no le van a encontrar en los “reproches y descalificaciones”.