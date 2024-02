PP y CB entregan al PSOE y a Vox los nuevos presupuestos 2024 para Ponferrada

Luis Antonio Moreno, en un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

La semana ha arrancado con un nuevo capítulo de la génesis de los Presupuestos municipales de Ponferrda para el 2024. Durante la mañana del lunes, el concejal de Hacienda del Partido Popular, Luis Antonio Moreno, ha entregado dos borradores con un aumento de más de cien mil euros en las cuentas que a principio se barajaban y que ahora alcanzan los 80 millones de euros, a las formaciones de PSOE y Vox, actualmente en la oposición.

Mientras que con el PSOE del exalcalde, Olegario Ramón, existe un principio de acuerdo al haber admitido una serie de propuestas en las nuevas cuentas la coalición PP-CB, con Vox “por no haber no ha habido ni negociación -explican desde la formación verde- eso sí, estudiaremos las nuevas cuentas que no parecen diferir mucho de las anteriores”. Mientras ha día de hoy “el pacto está roto”, como confirmó en rigurosa exclusiva Patricia Gutiérrez a EBD la semana pasada, en el PSOE, “somos optimistas”, han confirmado fuentes socialistas.