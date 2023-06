PP y Vox rechazan la petición de UPL para dotar de una unidad de ictus al Hospital El Bierzo

José Ramón García, de UPL. / UPL

En la Comisión de Sanidad de este jueves, PP y VOX rechazaron la petición de Unión del Pueblo Leonés para dotar en el presente año 2023 de una unidad de ictus al Hospital de El Bierzo. Así defendió la Proposición No de Ley (PNL) el procurador berciano de los leonesistas, José Ramón García, que se encontró con la oposición los partidos que sustentan el gobierno de la Junta de Castilla y León.

Desde UPL aseguran que se trata de "un centro hospitalario que recoge pacientes de otras comarcas y que como sucede con El Bierzo se encuentran aisladas con unas comunicaciones por carretera pobres, en malas condiciones sin mantenimiento adecuado y escasas que en épocas electorales se prometen y una vez superadas se niegan sin ningún tipo de pudor. Espero que la sociedad de estas comarcas no se deje engañar de nuevo con promesas que luego ni PP ni VOX en la Junta ni PP ni PSOE en el Gobierno de España no cumplen”, dijo García.

"Por estos motivos, y ante el crecimiento de casos de ictus que se vienen registrando en los últimos años, desde UPL creemos que debe dotarse a la mayor brevedad posible de una unidad de ictus al área de salud del Bierzo. Teniendo en cuenta que es esencial poder ser tratado en un espacio de tiempo lo menor posible para que las consecuencias que provocan sean las más leves posibles", aseguran los leonesistas.

El procurador berciano incidió que "al suponer el accidente cerebro vascular la interrupción o reducción del suministro de sangre a una parte del cerebro, puede implicar consecuencias fatales para quien lo sufre, ya que en cuestión de minutos las células cerebrales podrían morir por no recibir oxígeno y nutrientes. Las Unidades de Ictus disponen de protocolos escritos de manejo de pacientes con ictus agudo y de sus complicaciones, se caracterizan además por tener un sistema de trabajo muy estructurado y un personal entrenado en el manejo de este tipo de pacientes".

"Hemos de tener en cuenta que el sector de la población con más riesgo de sufrir un ictus es el de los mayores de 55 años. Un hecho a tener muy en cuenta dado que el área de salud de El Bierzo se ubica en la provincia de León, una de las más envejecidas de la comunidad. Si bien, VOX no aceptó esta Proposición No de Ley (PNL) al esgrimir que consideramos que debemos avanzar, pero la atención está garantizada con los recursos existentes actualment” y, en el caso del PP, excusó su rechazo por la escasez de médicos que vivimos en España y que no permiten, a su juicio, poner en marcha estas unidades", aseguran desde UPL.