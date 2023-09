Prada llama a la movilización civil contra los parques eólicos

José Luis Prada y Jorge Vega, en la reunión de las asociaciones firmantes del manifiesto de Prada a Tope contra las eólicas. / EBD

El salón de actos de la Uned en Ponferrada acogió este martes una reunión de las casi 40 asociaciones firmantes del manifiesto de Prada a Tope contra la proliferación de parques eólicos en el Bierzo en la que se va a poner fecha a una gran manifestación que demuestre la postura de la ciudadanía al respecto.

José Luis Prada reconoció que "estamos asombrados" de la acogida que ha tenido el manifiesto tanto en asociaciones del Bierzo como de fuera de la comarca, pero hizo hincapié en que "lo más importante ahora es que el Bierzo civil se movilice. La gente del Bierzo tiene que concienciarse de que o salimos a la calle a manifestarnos o nos van a comer vivos. El Bierzo no puede claudicar ante estas grandes empresas, que no vienen a hacernos ningún favor, vienen a hacer su negocio".

Prada admitió que, aunque ya hay algunos proyectos aprobados, su intención es seguir adelante para frenar los que todavía no lo han sido y, quizás, hasta revertir la situación de los otros: "Yo empecé a moverme cuando vi que nadie lo hacía y hemos conseguido una unión para que lo que no está aprobado no llegue a aprobarse. Lo que está aprobado, Dios dirá. Si la sociedad del Bierzo no admite que nos vengan a avasallar, ya veremos lo que pasa. Cuando un pueblo sale a la calle concienciado de que está defendiendo su tierra, eso no tiene precio y las instituciones tienen que oírnos y seguir la tónica que marque la ciudadanía".

Aunque todavía no hay fecha definitiva para esa gran movilización, Prada adelantó que su intención es hacerla a principios de octubre, señalando el día 7 como la opción más probable, aunque será el conjunto de asociaciones quien lo decida.