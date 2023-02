Prada presenta su biografía 'Prada A Tope. Ejemplar, único y atemporal' en Madrid

Presentación de la biografía de Prada. / EBD

El restaurante berciano Prada A Tope de Madrid acogió este lunes la presentación de la biografía de José Luis Prada, ‘Prada A Tope. Ejemplar, único y atemporal’.

Al acto asistieron más de doscientas personas referentes en diferentes ámbitos como la cultura, el periodismo, el vino o la cultura. Así, acompañaron a Prada políticos como Manuel Núñez, Rodolfo Martín Villa o Fernando Suárez y referentes culturales como el pintor Sánchez-Carralero, el cantautor Amancio Prada o escritores como José María Merino o Juan Pedro Aparicio. La reputada enóloga Isabel Mijares también asistió a este acto y destacó la apuesta de Prada por los vinos y la calidad de las elaboraciones que ha conseguido.

Campillo, “desde el primer contacto descubrí un genio”

Óscar Campillo, director del medio digital Relevo, recordó cómo conoció a Prada y cómo le contagió desde el primer momento “una convicción que no era fácil de encontrar en aquel momento”, y que le hizo pensar entonces “estoy ante un genio”. También señalaba que cuando visitaba las obras del Palacio le parecían interminables, “aquello iba muy lento, le decía que por qué se empeñaba en elegir piedra a piedra… y él me decía que no se podía engañar a la gente, que había que ir al ritmo que pedía el edificio, como se hizo siempre”.

Gundín: “El cencerro de Prada no ha dejado de asombrarme desde el primer día”

“Prada ha sido y es para nosotros, los expatriados, uno de los nuestros, de quien nos sentimos orgullosos A Tope”, aseguraba José Antonio Álvarez Gundín, director de Informativos de Telemadrid, que también recordaba que el primer coche tuneado que vio en su vida fue el de Prada “frente al San Remo, y al preguntar que de quién era aquella maravilla me dijeron que era de uno de Cacabelos que está como un cencerro… bueno pues ese cencerro no ha dejado de asombrarme desde entonces, y eso que he conocido a mucha gente importante”.

Mijares: “Cuando el vino del Bierzo comenzaba, Prada aportó valentía”

Isabel Mijares, por su parte, que comenzó su carrera enológica en El Bierzo, dijo que Prada era esfuerzo, trabajo, imaginación y falta de miedo. “Presidió el Consejo Regulador cuando había una legislación muy restrictiva y con un Ministerio que no entendía los nuevos tiempos, pero él se saltó las restricciones para defender la zona de donde salen los vinos más europeos de España”.