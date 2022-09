Aberto o prazo de inscricións para o Foro do Camiño de Inverno

As persoas interesados poden anotarse ás xornadas nun formulario habilitado ao efecto na web da Ruta do Viño de Valdeorras

Tramo del Camino de Invierno

As persoas interesadas en participar no 'I Foro Camiño de Inverno por Valdeorras: camiño, paisaxe e viño nas terras do Sil', iniciativa que pon en marcha a Ruta do Viño, poden facelo xa a través da páxina web da entidade, no formulario habilitado ao efecto na sección “inscrición”.

A iniciativa, que conta co apoio da Xunta de Galicia, a través do Xacobeo 2021-2022, pretende promover o itinerario xacobeo do Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras, un dos máis descoñecidos polo gran público, e o eido vinícola da comarca como dous dos puntos fortes de atracción turística do territorio. Presentado a semana pasada, o foro conta tamén co respaldo do Consello Regulador da DO Valdeorras e dos concellos do Barco e da Rúa, onde se celebrarán cadansúa xornada de traballo nos días 8 e 15 de outubro, respectivamente.

Aínda que particularmente as xornadas que se desenvolverán diríxese aos profesionais do mundo do viño, do eido turístico e do desenvolvemento rural, en realidade as están abertas a toda a sociedade en xeral, polo que calquera interesado en acudir pode inscribirse.