El precio del Intercity Ponferrada-León pasa de 9,40 a 25,90 euros

Un AVE junto a un tren regional en la estación de León / CB

El portavoz del Partido Popular de León, Ricardo Gavilanes, critica hoy duramente la subida aplicada por Renfe el sábado al precio del billete del Intercity Ponferrada-León que puso en marcha en enero. Un precio que se ha incrementado desde los 9,40 euros, similar al coste de los regionales, a 22,75 euros (sin reserva) o los 25,90 euros con asiento asignado.

En una nota de prensa emitida a los medios de comunicación aseguran que "el siguiente paso de Renfe, según trabajadores y usuarios, será eliminar el tren nuevamente al ser un servicio tremendamente caro". “Esos son los servicios ferroviarios que el PSOE ofrece a León: escasos, de baja calidad, lentos y los más caros de España”, señaló el también procurador en las Cortes.

"La promesa del PSOE y Renfe de revitalizar el eje ferroviario Ponferrada-León ha pasado de la propaganda a la cruda realidad. Tras años reclamando la reposición de los servicios ferroviarios eliminados a la provincia, ahora se duplica el precio de los billetes. Los bercianos son de esta manera nuevamente discriminados en sus viajes por tren a León y Madrid, que ven con estupor cómo otras ciudades se benefician de competencia y billetes baratos mientras salir de Ponferrada en tren supone un sacrificio para cualquier usuario", apuntan.

"La propaganda había anunciado que Renfe recuperaba el pasado mes de enero el servicio de larga distancia entre Ponferrada y Madrid. Casi un servicio diario que Renfe publicita como “12 frecuencias semanales” para abultar la sensación del único tren al día que permite unir ambas ciudades en un viaje de cuatro horas".

Este reivindicado servicio directo entre Ponferrada y Madrid permite atender a los pueblos de León, al hacer parada en las estaciones de San Miguel, Torre del Bierzo Bembibre, Brañuelas, Vega-Magaz Astorga, Veguellina, con León, Palencia, Valladolid, Segovia y Madrid. “Sin embargo con tales precios nadie utilizará el tren, buscando eliminarlo en vez de potenciarlo como critican los usuarios”, añade Gavilanes.

"No trata el PSOE a este tren como una Obligación de Servicio Público sino casi como un tren de lujo en unos momentos de crisis económica brutal por la subida de precios a la que se suma el gobierno ejerciendo el control en Renfe, que no baja los tiempos de viaje entre Ponferrada y León al existir además una infraestructura del siglo XIX que el gobierno socialista no mejora. Mientras ADIF promete el Corredor Atlántico por El Bierzo la realidad es cruda y se refleja en tiempos de viaje enormes y ahora precios elevadísimos para un servicio así".

"El PSOE vuelve a romper la provincia de León por ferrocarril"

En el mismo escrito, sostienen que "el PSOE no tiene plan para hacer una variante en el puerto del Manzanal, un trazado que ya planificó el Partido Popular, quitó los trenes nocturnos y ahora que recupera un tren obligado por las circunstancias lo pone a precios imposibles". “Esa es la política ferroviaria y antisocial de Pedro Sánchez y del PSOE leonés que además tiene a dos bercianos al frente y precisamente tiran contra su comarca como nadie. El presidente de la Diputación además de presidente regional del PSOE, Eduardo Morán, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, están más preocupados de otros asuntos que de garantizar que los trenes sean asequibles a los bolsillos de los leoneses", añaden.

"Llegar en tren al Bierzo es otra sangría en contra de los ciudadanos con el beneplácito de los socialistas porque sus trenes o no caben por los túneles o tienen precios para bolsillos abultados. Otro paso más para arruinar a León como el nudo ferroviario del noroeste de España que siempre fue hasta la llegada del PSOE de Pedro Sánchez”.