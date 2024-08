Valle Folgueral propone un viaje en el tiempo a la Encina de su infancia

El doctor José Manuel Valle Folgueral dio inicio este viernes a las fiestas de la Encina con el tradicional pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Ponferrada. Cientos de personas se congregaron en la plaza para escuchar un discurso que comenzó proponiendo un viaje en el tiempo por los recuerdos “encineros” de Valle Folgueral.

A la memoria del pregonero y de los asistentes volvieron las patatas bravas y los mejillones “que tanto me gustaba disfrutar en el Zorebi o en el Bodegón“. También “el olor a empanada de acelgas y carne” o “los bocaditos de nata que me comía de dos en dos en el obrador de la confitería La Florida, con mi tío Pepín al frente como maestro pastelero”. Y por supuesto, también el “botillo con cachelos, porque aquí no hay patatas, son cachelos”.

Los recuerdos gastronómicos de Valle Folgueral también alcanzaron a las aceitunas Lupy, las patatas Tas y “los chorizos buenos, que son los de Molina y el Bierzo”. “No tomamos vino, nos vamos a tomar un vinín, y como no puede ser de otra manera, será de uva mencía, que me trae recuerdos de aromas de mi niñez, cuando visitaba en vendimia el pueblo de mi padre, Valtuille de Abajo”.

También rememoró el pregonero a su familia y amigos: Facundo el panadero, el bar Suárez y su flauta de harina, los barquillos que “suplicaba a mi abuela Joaquina en el parque del Plantío” y que le daba Pepe el barquillero, o la pista de baile que montaron en Fuentesnuevas sus abuelos.

Con todo ello, Valle Folgueral confesó que “Ponferrada es mi faro, en su torre de la iglesia de la Encina. Ponferrada es mi refugio, en la Tebaida Berciana. Ponferrada es el sitio de mi recreo y la ciudad a la que siempre quiero y deseo volver”.

El pregonero mostró su amor por Ponferrada, “una ciudad de la que podemos y debemos sentirnos orgullosos. Es una ciudad donde disfruté de la libertad en mi infancia, donde me sentía seguro y de la que tuve que irme para lograr cumplir mi vocación”. “No te imaginas, Ponferrada, cómo te he echado de menos”, añadió.

Para concluir, José Manuel Valle Folgueral deseó a ponferradinos, bercianos y visitantes “que disfrutéis de estas fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Encina, con la misma pasión y la misma ilusión con la que yo os lo estoy contando y que os deis cuenta, como yo, al despertar de este maravilloso sueño, que cuando me acerco de nuevo a mis raíces y regreso a todos estos rincones, cuando me pierdo en el cariño de sus gentes y disfruto de nuevo de estos olores, de estos sabores y de estos colores es cuando me siento más feliz”.

Pregonero de lujo

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que José Manuel Valle Folgueral es “un pregonero de lujo que representa lo mejor de los ponferradinos: el tesón, el esfuerzo, el trabajo continuado y la búsqueda de la excelencia en una disciplina tan necesaria como la medicina”. “Con semejante currículum, su propia ciudad le debía un reconocimiento y qué mejor que pregonar unas fiestas que, como él mismo reconoce, lleva siempre en su corazón”.

El pregón de las fiestas de la Encina concluyó con toda la plaza cantando a coro el A Ponferrada me voy y una tirada de fuegos artificiales.

