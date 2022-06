Los escolares ponferradinos dejan volar la imaginación en los 'Cuentos con Duende'

Entrega de premios del certamen literario 'Cuentos con Duende'. / QUINITO

La Bilbioteca Municipal Valentín García Yebra de Ponferrada acogió este lunes la entrega de premios del certamen literario 'Cuentos con Duende', destinado a alumnos de 5º y 6º de Primaria y todo el ciclo de la ESO, que en esta edición contó con más de un centenar de trabajos presentados.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, destacó que el jurado está "muy satisfecho con la cantidad y la calidad de las obras" y aseguró que "parece que hay cantera. En el Bierzo hemos tenido históricamente grandes escritores y es el momento de ir tomando el relevo. Seguro que alguno de ellos llegará a estar en la fachada de esta Casa de la Cultura".

Entre los premiados, Carlos Álvarez, que cursa 4º de la ESO en el colegio La Asunción, apuntó que su relato, La entrevista a Dios, "me salió cuando me puse a escribir una tarde. No me esperaba ganar un premio, disfruto escribiendo y por eso lo escribí". Por su parte, Eva Freire, de 2º de la ESO del colegio San Ignacio, se llevó un premio por La luz del rayo, una historia sobre "una diosa de la mitología griega. Elegí este tema porque me gusta mucho la cultura griega y los relatos fantásticos y de seres mitológicos". En esa línea clásica, Emma Díaz, de 4º de la ESO del San Ignacio, encontró la inspiración para Mi libertad en tus manos en su visita al Coliseo de Roma durante el viaje escolar a Italia.

Todos ellos reconocen que les gustaría dedicarse a escribir, pero "es complicado. Si se da la oportunidad estaría bien, pero de momento lo vemos más como una afición".

Además de los premios individuales, también se premió el trabajo de varias aulas de los centros educativos que se presentaron al certamen.

Premios Cuentos con Duende 2022

CATEGORÍA A (5º y 6º de Primaria y 1º de ESO)

1er Premio: Xabier Liu Rodríguez Sanz, por el cuento Samuel, el abuelo y el amanecer. Colegio La Inmaculada, 1º D de la ESO.

2º Premio: Génesis Amanda Argüello Peña, por el cuento Escape Room. Colegio La Asunción, 6º B de Primaria.

3er Premio: Jaime Alonso Jiménez, por el cuento La venganza de la goma. Colegio Espíritu Santo, 6º B de Primaria.

Accésit: Sergio Gutiérrez Pombar por el cuento: Un viaje a ningún lugar. Colegio D. San Ignacio, 6º B de Primaria.

CATEGORÍA B (2º, 3º y 4º de ESO)

1er Premio: Carlos Álvarez Mazariegos, por el cuento Entrevista a Dios. Colegio La Asunción, 4º A de la ESO.

2º Premio: José Trabado Fernández, por el cuento Sube. Colegio San Ignacio, 4º B de la ESO.

3er Premio: Emma Díaz Potes, por el cuento Mi libertad en tus manos. Colegio San Ignacio, 4º B de la ESO.

Accésit: Eva Freire Seoane, por el cuento A la luz del rayo. Colegio San Ignacio, 2º B de la ESO.

AULAS PREMIADAS

1º Cat. A: C. La Inmaculada, 1º D de la ESO.

2º Cat. A: C. La Asunción, 6º B de Ed. Primaria.

3º Cat. A: C. Espíritu Santo, 6º B de Ed. Primaria.

1º Cat. B: C. La Asunción, 4º A de la ESO.

2º Cat. B: Colegio San Ignacio, 4º B de la ESO.

3º Cat. B: Colegio San Ignacio, 4º B de la ESO.