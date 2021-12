Ponferrada entrega sus premios juveniles literarios y de instagram sobre violencia machista

La concejala señala que estas iniciativas ayudan a los jóvenes a identificar y no reproducir conductas machistas

Lorena González entrega los premios al certamen literario y de Instagram. / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada entregó este martes los premios del VII concurso literario Mujeres y Literatura y los del V certamen de instagram contra la violencia machista. La concejala de Igualdad, Lorena González, remarcó el elevado volumen de trabajos recibidos para ambos premios (más de un centenar en el literario y sobre media centena en el de instragram) y la calidad de los mismos. González agradeció a los profesores su involucración y señaló que iniciativas como estas permiten a los jóvenes identificar la violencia de género.

La concejala remarcó la importancia de educar en este sentido a niños y a niñas para que sean conscientes de la existencia machista y así avancen para no tolerar estos comportamientos, no permitirlos y no reproducirlos, aunque sea inconscientemente.

El salón de actos de la Casa de la Cultura sirvió de escenario para que recogieran sus premios los alumnos y alumnas, quienes acudieron a la cita sin saber si habían ganado o no. Fueron galardonados los trabajos en instagram Agotadora cotidianidad, de tres alumnas del IES Fuentesnuevas; Historias sin final feliz, de La Inmaculada; Mi cuerpo, también de las Concepcionistas; Señal y número, del Europa; y Gota a gota, de nuevo desde las Concepcionistas.

Los premios del concurso literario fueron para un alumno del Valentín García Yebra por su trabajo sobre Rosalía de Castro; una de San Ignacio, por su estudio sobre Egeria; el tercer premio fue al Espíritu Santo, para una investigación sobre Gloria Fuertes; el segundo se quedó en La Asunción, de donde provino un trabajo sobre Caterina Albert i Paradís; y el primero, de nuevo, fue para el Espíritu Santo, para la obra sobre Chimamanda Ngozi Adichie.

FOTOGRAFÍAS DE QUINITO