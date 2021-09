El Bierzo Digital pone en marcha los Premios Mujer Bierzo 4.0

Actualidad Ibérica Digital, grupo editor de, entre otros, El Bierzo Digital, ha puesto en marcha la primera edición de los Premios Mujer Bierzo 4.0, con los que se reconocerá la labor de las mujeres de la comarca. Los Premios Mujer Bierzo 4.0 nacen para dar cuenta de una realidad: la comarca del Bierzo no sería lo que es sin las mujeres bercianas.

El papel de los medios de comunicación en este trabajo de reconocimiento no es ni mucho menos secundario. Actualidad Ibérica Digital, el grupo editor de El Bierzo Digital, lo sabe bien, y de ahí que la puesta en marcha de los Premios Mujer Bierzo 4.0 no sea fruto de la casualidad. Este grupo editor no solo aspira a dar visibilidad y renombre a varias mujeres de la comarca, sino también a colocarse en el lado de quienes aportan su granito de arena para conseguir una sociedad más equilibrada e igualitaria, es decir: una sociedad mejor.

Las candidatas seleccionadas para esta primera edición van a singularizar sus historias de superación, emprendimiento, filantropía y trabajo a través de los reportajes que hasta el mes de noviembre, cuando se conocerán las ganadores, se irán publicando. Se trata de cuatro galardones individuales pero son todas las mujeres bercianas las que serán reconocidas con cada uno de estos premios. Los Premios Mujer Bierzo 4.0 serán una manera de dar cuenta de la encomiable labor de todas las mujeres.

Candidatas a los Premios Mujer Bierzo 4.0

Las candidatas a los Premio Mujer Bierzo 4.0 han sido propuestas por los municipios de la comarca. Para la selección de las candidatas en las diferentes modalidades El Bierzo Digital ha contactado con los diferentes ayuntamientos para así ofrecer la posibilidad de reconocer la labor de las vecinas que estimasen oportuno a través de la participación en estos premios.

Las candidaturas propuestas serán estudiadas por un jurado conformado por diferentes personalidades del Bierzo y, una vez decididos los diferentes reconocimientos, El Bierzo Digital procederá a la entrega de premios. Estos se otorgarán en cuatro categorías: la de mujer emprendedora, la de superación, una de labor social y otra de valores humanos.

De esta manera, se visibilizará la labor y el trabajo de la mujer en nuestra comarca, pues las cuatro mujeres premiadas serán la mejor representación de esa mitad de la población.

Hasta entonces, hasta que se conozcan los nombres de las cuatro ganadoras, El Bierzo Digital dará a conocer mediante una serie de reportajes a las candidatas a los Premios Mujer Bierzo 4.0, que permitirán llevar a nuestros lectores la biografía de estas personas y empatizar con sus historias. Estos reportajes podrán seguirse a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) además de nuestra cabecera www.elbierzodigital.com

El plazo para la presentación de candidaturas está todavía abierto, por lo que los ayuntamientos que aún no hayan propuesto sus candidatas pueden contactar con El Bierzo Digital y unirse a este ilusionante proyecto.