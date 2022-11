Carolina López: “Las mujeres son una pieza clave para afianzar población en nuestros pueblos”

Carolina López, diputada de Derechos Sociales de la Diputación de León. / EBD

Carolina López es la diputada de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación de León, que por segundo año apoya los Premios Mujer Bierzo organizados por El Bierzo Digital. En esta entrevista, López analiza la situación actual y el papel que pueden desempeñar las mujeres en el medio rural, especialmente en una provincia como la de León, así como los proyectos de la institución provincial para los pueblos.

Tras dos ediciones, la Diputación sigue apoyando los Premios Mujer de El Bierzo Digital. ¿A qué se debe este compromiso?

El equipo de gobierno de la Diputación de León considera prioritario el apoyo a la mujer sea donde sea. Evidentemente, donde la institución provincial desarrolla sus competencias es en el medio rural, en los pueblos, y ese apoyo a la mujer se traduce en políticas y actuaciones que tienen siempre una perspectiva de género.

La mujer rural está siendo una de las grandes protagonistas de estos premios. ¿Cree que está suficientemente visibilizada su labor?

La verdad es que no me gusta mucho el apelativo de mujer rural, somos mujeres que vivimos en los pueblos. Como decía, el equipo de gobierno de la Diputación cree en la importancia del papel que desempeñamos las mujeres en el ámbito rural. Estamos firmemente convencidos de que las mujeres son una pieza clave para afianzar población en nuestros pueblos, si la mujer se queda, la familia se queda, así lo creemos y así lo estamos comprobando. Por eso, todas las políticas que se ponen en marcha desde la institución provincial tienen muy presente esta premisa y están encaminadas a alcanzar una igualdad efectiva. Es cierto que ha habido avances, pero queda mucho camino por delante todavía, aún hay muchos techos de cristal que romper, mucho trabajo por hacer para conseguir que la conciliación sea efectiva. Tanto el presidente como mis compañeros de equipo como yo misma tratamos de no perder de vista este objetivo y apoyar a la mujer en todas sus facetas: en la formación, en el emprendimiento, en las posibilidades de disfrutar de actividades de ocio y deporte, en la creación de una red de servicios de asistencia y cuidados que evite que nuestras vecinas tengan que marcharse de nuestros pueblos por no contar con ese soporte…

¿Hay una doble discriminación de estas mujeres, la de género y la de urbano-rural?

Soy medianamente optimista en este sentido, creo que esa discriminación se ha ido reduciendo y, aunque queda mucho por hacer, mucho, si hemos logrado avances quiere decir que, si seguimos trabajando, podemos llegar a erradicarla. Ese es el objetivo. Desde la Diputación luchamos a diario para ello, para que no exista ningún tipo de discriminación en nuestros pueblos, ni por cuestión de género ni por cuestión de territorio. Tratamos de garantizar que en nuestro medio rural existan los mismos servicios que pueden tener y disfrutar en las ciudades.

¿Qué programas pone en marcha la Diputación a este respecto y qué resultados obtienen?

La lista es larga… cada año la Diputación de León convoca decenas de ayudas y pone en marcha infinidad de programas desde todas sus áreas. Algunas tienen ya una larga trayectoria, como el apoyo a las personas emprendedoras o el programa Crecemos, que en estas últimas ediciones ha recibido un impulso por parte de la institución para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en más puntos de nuestra provincia. Otros se han puesto en marcha en este último mandato, como los programas de formación y emprendimiento en nuevos nichos de empleo como la resina, la apicultura o la asistencia personal. Es un proyecto que impulsamos en colaboración con la Uned de Ponferrada con mucho entusiasmo y que ha tenido una acogida excepcional, estamos viendo ya sus frutos: hombres y mujeres, que se están formando en empleos que aprovechan los recursos del territorio y que inician proyectos empresariales con el respaldo de la Diputación y de entidades privadas colaboradoras. A todo esto hay que sumar los programas juveniles, la formación en oficios tradicionales, el apoyo a la infancia y la juventud con actividades de ocio y deporte, la dinamización cultural, el apoyo a la reforma o adquisición de viviendas en los pueblos, el apoyo al reasentamiento de nuevas familias en nuestros pueblos, las ayudas al sector primario…

Las emprendedoras tienen todavía más problemas. ¿Qué ayuda pueden recibir de esta Diputación las mujeres que decidan apostar por el rural desde el punto de vista empresarial?

La Diputación de León no hace discriminaciones. Cualquier persona que quiera iniciar un proyecto en nuestro medio rural va a encontrar nuestro apoyo, en la puesta en marcha del mismo y en tratar de ofrecerle los servicios que pueda necesitar para afianzarse, es en esto en lo que trabajamos a diario, en procurar que tengan a su disposición, independientemente de su género, los recursos que necesitan. Ya digo, está el plan de emprendedores, los cursos de formación y emprendimiento…

Una curiosidad es que muchas de las candidatas han sido o regentan todavía bares y tabernas. ¿La cantina es, a fin de cuentas, la esencia y la vida de muchos pueblos? En este ámbito profesional, ¿destaca el papel de las mujeres?

No creo que sea un ámbito más feminizado que otros, lo que sí que considero es que las mujeres somos mucho más emprendedoras y nos lanzamos cuando vemos una oportunidad de negocio, sobre todo si se trata de quedarnos en nuestros pueblos. Quizá por eso hay más mujeres que han emprendido en ese sector, pero también tenemos muchas mujeres que lo han hecho en muchos otros, quizá el problema sea que no se visibilice tanto.