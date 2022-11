Carmen Rodríguez: “Tengo la suerte de formar parte de una empresa que es ejemplo de promoción de la diversidad”

Carmen Rodríguez, gerente de Clínica Ponferrada. / QUINITO

Por segundo año consecutivo, Clínica Ponferrada se encuentra entre los patrocinadores de los Premios Mujer Bierzo que organiza El Bierzo Digital. Su gerente, Carmen Rodríguez, explica los motivos de su apoyo y el papel que juegan las mujeres en el Grupo Recoletas.

¿Qué les lleva a apoyar un año más los Premios Mujer Bierzo?

Nosotros, además de estar presentes en Ponferrada a través de nuestra clínica, formamos parte de esta sociedad. Sentimos casi propios los problemas y las necesidades de la población y, además compartimos los éxitos y las buenas iniciativas que se llevan a cabo en la ciudad como son los Premios Mujer Bierzo. Estos premios son sin lugar a dudas una extraordinaria ocasión para reconocer y agradecer la labor de muchas mujeres de las que también nos sentimos muy orgullosos en Clínica Ponferrada.

¿Cómo ha ido aumentando la presencia de mujeres en los cuadros directivos de Clínica Ponferrada y el Grupo Recoletas?

Ahora mismo en Recoletas alrededor del 80% del total la plantilla somos mujeres. El sector sanitario es en general un sector muy femenino porque la enfermería, que es muy numerosa en los hospitales, sigue siendo una profesión mayoritariamente de mujeres, pero además, en Recoletas hay otras muchas mujeres en puestos de dirección. Mujeres que, como yo, están al frente de la gerencia de otros hospitales y centros especializados, mujeres directoras médicas, mujeres que dirigen varios departamentos de nuestros servicios centrales: recursos humanos, jurídico, etcétera. Tengo la suerte de formar parte de una empresa que es ejemplo de promoción de la diversidad desde su inicio y que siempre ha reconocido y apoyado el talento y el trabajo bien hecho de las mujeres contribuyendo a nuestro desarrollo profesional y por extensión, al de la empresa.

¿Hay formas de dirigir más masculinas y más femeninas?

Creo que hombres y mujeres tenemos nuestras propias fortalezas y esas fortalezas nos caracterizan también a la hora de desarrollar nuestras responsabilidades laborales. Es una opinión personal, pero creo que la mayoría de las mujeres somos más creativas, más emocionales, más prácticas y más organizadas que los hombres. Son precisamente las señas de identidad de nuestra forma de ser, las que nos distinguen de los hombres y las que lógicamente también identifican nuestra manera de gestionar el trabajo, dirigir equipos, afrontar desafíos y encontrar soluciones a los mismos.

¿Tiene la mujer más interés por las profesiones del sector de los cuidados?

Desde hace unos años se ha ido constatando una progresiva feminización de la Medicina. De hecho, en 2018 por primera vez en la historia de España, las mujeres colegiadas superaban el número de hombres colegiados. La enfermería ya hemos señalado anteriormente que es un sector incontestable de mujeres. Quizás el hecho de que a las mujeres nos guste más trabajar en contacto estrecho con otras personas, que nos guste la gestión próxima y cercana, nuestra disposición natural a ayudar y apoyar a los demás sean los motivos del por qué nos interesa más el sector de la salud, el bienestar y los cuidados.

La prevención es la clave en la salud. ¿Qué consejos tenéis para las mujeres?

No voy a diferenciar porque tanto en el caso de los hombres como en las mujeres son fundamentales, prioritarias e imprescindibles las revisiones y los chequeos periódicos. En estas consultas se pueden detectar precozmente enfermedades y asegurar mejores pronósticos a los pacientes. Desde Clínica Ponferrada, a través de nuestro stand del centro comercial El Rosal organizamos mensualmente actividades de concienciación sobre la importancia de ir al médico para prevenir a tiempo situaciones que en muchos casos se pueden evitar y curar. Es importantísimo que nos demos cuenta de que ahora mismo, gracias a todo lo que ha avanzado la medicina y la tecnología médica, podemos vivir más y vivir mejor, pero siempre y cuando actuemos de manera responsable y vigilante, siempre y cuando mantengamos visitas periódicas con los especialistas.

¿Qué enfermedades afectan principalmente a las mujeres?

El ictus por ejemplo es la primera causa de muerte entre las mujeres de este país. Fallecen por ictus más del doble de mujeres que por cáncer de mama y unas 14 veces más que por accidentes de tráfico. En Clínica Ponferrada somos conscientes de que, ante datos tan alarmantes como estos, tenemos que abordar de manera urgente este importante problema de salud. Los cánceres ginecológicos de mama y de cuello uterino nos preocupan al igual que aquellas enfermedades que son consecuencia de la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y que también afectan considerablemente a las mujeres.

La salud mental es un tema cada vez más en boga. ¿Afecta más a las mujeres? ¿Qué especificaciones puede haber en este tema en razón del sexo del paciente?

No soy experta en la materia, pero según los especialistas de Clínica Ponferrada, las diferencias en salud mental tienen que ver con las formas de manifestarse. Me explico: las mujeres estadísticamente padecen más depresión y ansiedad y los hombres más conductas adictivas y antisociales, pero hay factores socioculturales que tradicionalmente condicionan los roles y experiencias de las mujeres, facilitando que sea mayor el número de mujeres con problemas de depresión. Sin embargo, el índice de suicidios es mayor en hombres. Además, culturalmente los hombres tienden mucho menos a pedir ayuda mientras que las mujeres no tienen tanta dificultad para manifestar socialmente sus problemas y acudir a un especialista.

