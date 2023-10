Ana Pilar Rodríguez, impulsando al medio rural desde Alzheimer Bierzo

Ana Pilar Rodríguez, directora de Alzheimer Bierzo. / QUINITO

La presencia de Alzheimer Bierzo en la comarca se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, desde la llegada a la dirección en 2012 de Ana Pilar Rodríguez, que desde el primer día se puso como objetivo llegar a todos los pueblos del Bierzo a partir de "la metáfora del alzheimer trasladada a los pueblos que van entrando en el deterioro del olvido". En estos once años, Alzheimer Bierzo ha pasado de ser poco más que un centro de día con una docena de trabajadores a estar presente en 32 pueblos y pedanías con 55 personas trabajando, de ellas, 50 mujeres.

Ana Pilar recuerda que llegó a Alzheimer Bierzo para hacer prácticas de Psicología con la Uned, pero "trabajar con personas mayores no era mi objetivo". Sin embargo, "cuando conocí la asociación, vi cómo funcionaba y sus objetivos, me enamoré. Terminé las prácticas y me quedé como voluntaria, luego surgió la oportunidad de empezar a trabajar como psicóloga y en 2012 accedí a la dirección".

Llegar al mundo rural siempre fue su prioridad, ya que "eran zonas poco cuidadas y con pocos servicios. Nuestra misión es ayudar a los que más lo necesitan. Lo que más nos importaba era que las personas se empoderasen y fuesen proactivas, adaptarnos nosotros a ellos y no al revés. Se trata de trabajar por la no exclusión, porque ellos ya estaban incluidos en la sociedad y la sociedad los estaba echando a una esquina por un diagnóstico o por una edad".

Alzheimer Bierzo como Centro de Desarrollo Rural

Tras poner en marcha proyectos como los 'encuentros de la memoria', en 2015 se produce otro hito en la historia de Alzheimer Bierzo, cuando se encuentran con Coceder (Confederación de Centros de Desarrollo Rural) y Ana Pilar y su equipo deciden que es necesario trabajar juntos. "Ahora ya somos un Centro de Desarrollo Rural (CDR) y luchamos por traer nuevos pobladores. Ya es una dimensión más amplia que las terapias para personas con alzheimer, son terapias para pueblos con alzheimer".

A través del programa Volver al pueblo de Coceder, Alzheimer Bierzo ha traído a la comarca a siete familias de Argelia, México, Cuba, Afganistán, Venezuela, Colombia y España. El éxito de la iniciativa lo resume con dos ejemplos Ana Pilar Rodríguez: "Una de ellas vino con cuatro hijos y gracias a ellos conseguimos mantener abierta la escuela de Benuza. En Vega de Espinareda hay otra familia que entró en un piso de la asociación con sus dos hijos, les conseguimos trabajo y ahora ya se han comprado su casa y están superintegrados en el pueblo. Son cuatro personas más que viven en Vega".

El objetivo es que estos nuevos pobladores se formen para poder cuidar "porque es importante que sea gente del pueblo y crear ese nicho de trabajo en el propio pueblo. También es una forma de hacer crecer al Bierzo. Yo cuando vine a Ponferrada con 4 años tuve mi formación, mi crecimiento personal, estudié mi grado de Psicología, colaboro en la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, soy tutora de la Uned… ¿Me dices que no se puede crecer en el Bierzo? Yo creo que mi crecimiento es exponencial y siento mi vida totalmente plena".

Más allá de Alzheimer Bierzo: familia y activismo

A pesar de la ingente labor que desarrolla Alzheimer Bierzo, Ana Pilar también encuentra tiempo para apoyar a otras asociaciones y causas sociales, algo que, asegura, le viene de familia: "Mis padres estaban siempre involucrados en causas sociales. Mi padre era veterinario y me encantaba ir con él a los pueblos y cómo la gente nos metía en sus cocinas y nos ofrecían la merienda o un vaso de vino y pasabas ese ratito después del trabajo. Eso me hizo sentir este arraigo por el Bierzo".

Esa influencia familiar se la llevó primero al colegio, donde "siempre estaba buscando la injusticia para ponerla encima de la mesa", y después a militar en diferentes causas, desde la Plataforma Contra las Violencias Machistas a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública: "Me parece importantísimo que la Sanidad sea algo de lo que todos podamos disponer, porque cada vez la pobreza es mayor y hay personas que no pueden llegar a todo. Tampoco soy una ilusa y sé que las cosas no van a cambiar de repente, pero pasa como con el alzheimer, todavía no hay una cura pero lo vamos frenando. Defender los derechos sociales y los derechos humanos me parece muy importante".

En ese sentido, también desde Alzheimer Bierzo se colabora con diversas causas: "Lo bueno es que cuando llego al centro y hablo de esto con mi equipo todos se ilusionan. O al revés, viene alguien del equipo y pregunta si podemos intervenir en tal cosa. Nunca tomo una decisión por mi cuenta, siempre busco el consenso del resto del equipo".

25 años de Alzheimer Bierzo

Alzheimer Bierzo celebra este año su 25 aniversario con un objetivo muy claro: la visibilidad. A pesar de todos los pasos adelante que se han dado, Ana Pilar señala que "la enfermedad de Alzheimer está muy estigmatizada y es algo que no gusta ver. Hay entidades privadas que encuentran otras causas más atractivas, las personas mayores siempre están en ese plano del olvido. Lo viejo da miedo. Por eso nuestra apuesta es que nos vean integrados en todos los colectivos y en todas las franjas de edad".

Para ello, han encontrado dos vías de éxito: el arte y el ajedrez: "A través de las intervenciones artísticas las personas pueden ver la belleza, y a través de ella podemos presentar ese duelo o esa necesidad que la sociedad puede tener". En cuanto al ajedrez, "me parece una herramienta fascinante para trabajar de forma transversal, por eso queremos convertirlo en una terapia no farmacológica. Es una actividad tan unida al intelecto que trabajarla mejora su autoestima. Cuando ven que empiezan a manejarse se lo cuentan con orgullo a su familia".

Además, a través del Club de Ajedrez Alzheimer Bierzo, que cuenta en sus filas con la campeona de Castilla y León sub-16, consiguen que "niños y niñas se relacionen con personas del centro. Eso es lo que queremos, no excluirnos, sentir que estamos dentro, y esta es la fórmula para seguir siendo parte integrante de la sociedad".

De cara al futuro, Ana Pilar tiene claro que su trabajo debe seguir muy centrado en el mundo rural "trabajando también la prevención, fomentando hábitos de vida saludables, buena calidad de vida y, sobre todo, crear una red social, que es algo para lo que las personas de los pueblos tienen una capacidad increíble que no tenemos en la ciudad, que ellos mismos se conviertan en parte del equipo que te informa y te ayuda".

Por otro lado, el objetivo de la directora de Alzheimer Bierzo pasa por que las personas con alzheimer puedan retrasar lo más posible su ingreso en residencias y mantener su autonomía: "Vamos a inaugurar próximamente un piso en Ponferrada con capacidad para seis personas donde podrán ir a vivir todos aquellos que quieran mantener su autonomía, tener sus horarios, comer lo que quieran, siempre con una persona disponible para ayudarles y una 'unidad de respiro' en el bajo con fisioterapeuta, trabajadora social, terapeuta ocupacional... Eso querríamos hacerlo también en los pueblos, aunque es difícil, pero no imposible", apostilla.

Todo ello porque "personalmente, no me gustaría acabar en una residencia, con todo el respeto porque cumplen una función encomiable, pero me gustaría mantenerme en mi casa todo el tiempo posible, como mi madre, que con 94 años vive sola en su casa. Lo que no quiero para mí no lo quiero para los demás".

Premios Mujer Bierzo 2023

El Ayuntamiento de Ponferrada, con el alcalde Marco Morala al frente, ha propuesto a esta psicóloga como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca. Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Ponferrada apoya esta iniciativa y en años anteriores pudimos conocer las historias de Tatyana Galán y Yolanda Ordás.