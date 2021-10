Delia Heredia, en el centro, junto a su pareja y su suegra en las instalaciones de Apícola El Ramayal. / QUINITO

Delia Heredia nació en Ronda hace 31 años, pero llegó al Bierzo hace ocho para quedarse, aunque entonces aún estaba lejos de saber que lo haría, y mucho menos que se convertiría en la propietaria de Apícola El Ramayal, una empresa establecida en Onamio que cuenta con medio millar de colmenas en el municipio de Molinaseca y vende sus productos en el Bierzo, Madrid, Barcelona e incluso exporta a Alemania.

Delia ‘aterrizó’ en nuestra comarca en 2013 para estudiar Fisioterapia en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Dos años después conoció a Javi, su pareja, un aficionado a la apicultura que por aquel entonces apenas contaba con tres colmenas y se tomaba la miel como un hobby. “Yo vi que se le daba bastante bien y lo animé a que pusiera alguna más”, recuerda Delia, “el segundo año compramos algunos enjambres y, a partir de ahí a crecer”.



En su decisión de cambiar Ronda por Onamio también influyó lo que se encontró en el Bierzo: “Es un sitio muy bonito. No conocía nada del norte hasta que me vine a estudiar y es una pasada, todo verde, hay paisajes muy bonitos, los pueblos son preciosos…” y así terminó por establecerse en la comarca.

Seis años después, Apícola El Ramayal, con sede en Onamio y dirigida por Delia, Javi y la madre de éste, cuenta con 500 colmenas repartidas por todo el valle entre Molinaseca y Foncebadón, en lugares tan complicados que incluso tienen que extraer la miel mediante tirolinas, y sus productos se consume tanto en el Bierzo como fuera de nuestras fronteras: “Vendemos mucha aquí, incluso a gente que nos pide botes a nostros directamente. También tenemos tiendas en Madrid y Barcelona que venden nuestra miel, y exportamos a granel a Alemania”. Además, el buen hacer de Delia y los suyos les ha llevado a ganar dos años consecutivos el premio de la web especializada Mieladictos a la mejor miel de bosque y están a la espera de conocer el resultado de la cata de este 2021.

Esperando la marca de garantía

Delia explica que en el centro de Europa gusta mucho la miel oscura, que es la que ellos producen, y allí va “mucha miel de todo el Bierzo, no solo la nuestra”. Por eso, como tantos otros apicultores, asisten con interés a los pasos que se están dando en pos de obtener la marca de garantía de la miel de la provincia: “Sería un impulso sobre todo para vender fuera. Por ejemplo, en Alemania nuestro principal competidor es Turquía, pero no tienen una miel de tanta calidad como la que se hace en el Bierzo. La distinción de la marca de garantía nos ayudaría mucho, porque aquí se produce una de las mejores mieles de Europa“.

Mientras llega ese momento, Delia Heredia asegura que “no podemos quejarnos, aunque este año no ha sido muy bueno. Hizo mucho frío en primavera y a las abejas les gusta el calorcito, por lo que no ha habido tanta miel como esperábamos, pero aún así no ha sido un mal año”.

El Ayuntamiento de Molinaseca, con el alcalde Alfonso Arias al frente, ha propuesto a esta andaluza con ‘pasaporte’ berciano que está nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0 organizados por El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.