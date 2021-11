Premios Mujer Bierzo 4.0

Estefanía Pérez, frente a su casa de Toreno. / QUINITO

El nombre de Estefanía Pérez no es extraño para nadie en Toreno y los pueblos de los alrededores. Desde hace 13 años trabaja incansablemente en la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que es presidenta, y está “encantada de la vida y con toda la gente que colabora”.

La alegría que transmite Estefanía contrasta con su historia, marcada por la muerte de su hijo a causa de un cáncer de pulmón en 2008, que se convirtió en el detonante para su entrada en la AECC: “Desde que murió mi hijo empecé con esto”, relata, “y me vino muy bien. No para olvidar, porque nunca te olvidas, pero sí para tener la cabeza ocupada en otras cosas. Al principio me decían que fuera de voluntaria a las residencias, pero yo para eso no valgo, que lloro enseguida”.

Desde que está al frente de la asociación en Toreno no ha parado de hacer cosas para ayudar a los demás, ya sea organizando charlas, marchas, vendiendo lotería –”me la quitan de las manos”, afirma– o poniendo la mesa para recaudar fondos allá donde se lo permitan: “Este año vamos al magosto de Páramo. Ahora ya no se recauda tanto como hace años porque la vida está muy complicada, pero yo me conformo con lo que sea, el caso es ayudar“.

Dos vidas en una

Antes de perder a su hijo, Estefanía pasó los primeros años de su vida junto a sus seis hermanos en su Berlanga natal, donde compaginaba la escuela con el trabajo en el campo o ayudando en el bar de sus padres: “Me crié con mi abuela. En la escuela hicimos lo justo, porque faltábamos algunos días, pero había para todos: el bar, las vacas… Todavía hoy trabajo la huerta”, presume, a sus 74 años.

A Toreno llegó por amor: “Me casé con Ceferino y vinimos a vivir aquí. Al principio vivíamos de renta, pero peleamos para hacer una casa. Él trabajaba en la mina y yo de cocinera, primero en Casa Salomé, luego doce años en el Hostal Fabero y después en Casa Dolores, hasta que lo dejé para atender a mi hijo”.

La enfermedad de su hijo dio un vuelco a su vida y es el único momento de la entrevista en el que pierde un momento la sonrisa: “Peleé todo lo que pude, lo llevamos a Pamplona, a todos los sitios, pero no hubo manera. Esta enfermedad no para“. Más tarde tuvo que repetir la lucha con una de sus hermanas y con su marido, ahora recuperado.

Estefanía recupera la sonrisa para hablar con ilusión del futuro, de la cena de la asociación que van a hacer el día de Santa Bárbara o de cómo está buscando sucesora en el cargo “porque me operaron de un ojo y ya no veo tan bien para conducir”, pero sobre todo para recordar el que puede ser su lema de vida: “Yo, si puedo, ayudo a todo el mundo”.

Premios Mujer Bierzo 4.0

El Ayuntamiento de Toreno, presidido por Laureano González, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.

