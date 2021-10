Maruja en su 99 cumpleaños / EBD

Maruja Camiña es la persona más longeva del municipio de Puente de Domingo Flórez. A punto de cumplir un siglo, esta berciana nos cuenta una historia marcada por varias guerras, una dictadura, la república y la democracia.

Maruja rompió con los estigmas sociales de su época. Fue una mujer culta y estudiada con la ambición de culminar su formación fuera, algo que en aquellos tiempos solo podían permitirse algunos privilegiados. Su hermana lo consiguió y dedicó toda su vida a enseñar en la escuela de Puente. Sin embargo, cuando Maruja tenía 10 años sus sueños de formarse y ser una mujer con estudios se truncó al morir su madre.

Esta berciana siempre fue independiente económicamente. Primero regentó el café Camiña, que tenían sus padres, y más tarde decidió emprender montando una droguería perfumería en Puente. Este negocio tuvo tal éxito que se convirtió también en juguetería, cristalería y tienda de regalos tras la adquisición de un local más grande.

Maruja, como es conocida en el pueblo, nació el 19 de abril de 1922. El año que viene cumplirá 100 años, lo que la sitúa como la mujer más longeva de Puente, pasando por sus ojos la historia del último siglo de este municipio berciano que colinda con Galicia.

Maruja venía de una familia en la que nunca tuvieron problemas de dinero ya que regentaban el Café de Abajo, más conocido como Café Camiña por ser el apellido de la familia. Además, sus padres tenían tierras, huerta y viñas. Es por ello, que sus posibilidades económicas ligadas a su afán por ser una mujer independiente le llevaron a querer estudiar.

Esta valiente berciana trabajó desde niña. Compaginaba el café con sus estudios primarios en la escuela. Cuando murió su madre, a sus cuatro hermanos y a ella no les quedó más remedio que trabajar en el bar, ya que su padre era mutilado de guerra y no podía desempeñar ciertas funciones. Por ello, tenían una pensión.

Maruja trabajó en el café hasta que se casó con 27 años con el que siempre fue su marido. Tuvo tres hijos. Dos hombres y una mujer. El mayor tiene 72 años, la mediana 70 y el pequeño 69. Maruja fue una emprendedora adelantada a su época pero también madre y ama de casa. Esta berciana fue una mujer fuerte y luchadora que nunca se cansó de perseguir sus inquietudes. Entre sus aficiones se encontraba la de tocar el piano, a lo que le enseñó su hermana. “Mi madre nunca me ha contado qué es lo que quería estudiar pero sé que siempre tuvo ese deseo. De hecho, siempre tuvo claro que sus hijos tenían que estudiar, quizás porque ella no pudo”, explica Luis, su hijo mayor.

“Se entrega en todo lo que hace”

“Si algo destaca de ella es que se entrega en todo lo que hace. Se entregaba a estudiar, se entregaba con el café y se entregó después con la droguería. Tenía mucho don de gentes. Recuerdo que no había horarios. El local estaba debajo de nuestra casa y tenía un timbre. Cuando alguien llamaba, mi madre bajaba a atenderle aunque estuviésemos comiendo porque de aquella no había horarios y no se podía perder ningún cliente”, explica Luis.

Cuando Maruja se casó, ella y su marido se mudaron a Villafranca del Bierzo donde regentaron una fonda —un establecimiento de hostelería, más antiguo y de menor categoría que un hotel, donde se ofrecen hospedaje y comidas— durante cuatro años. Después volvieron a Puente, donde a su marido lo llamaron para trabajar en Banco Pastor. Fue en ese momento cuando decidieron comprar una casa y Maruja optó por montar una droguería perfumería en el local de abajo. Tuvo tal éxito con este negocio que al cabo de los años compraron otra casa con un local más amplio donde la droguería perfumería se convirtió también en juguetería, cristalería y tienda de regalos. Una especie de centro comercial para el pueblo y para las villas de los alrededores.

Por aquel entonces, según cuenta la historia narrada por esta berciana, la zona de Puente tenía varios motores económicos, entre ellos la pizarra. Maruja y su marido se jubilaron entorno a los 65 años. Esta pontarega traspasó el negocio y alquiló el local.

Alguna de las anécdotas que cuenta sobre el hecho de ser mujer durante la dictadura se centran en su etapa en el Café Camiña. “En la época de la dictadura había aliados de Franco que iban al bar y a ella le daba miedo cuando bebían y fumaban porque pensaba que le iban a hacer algo”.

Además, tras la guerra civil, había algunos ‘huidos’ que se escondían en el monte y vivían de robar. Por ello, cuando eran niños “su madre les mandaba salir por la puerta de atrás de la casa, donde había un corral, para que se escondieran”.

Son algunas de las vivencias que cuenta esta longeva berciana que está a punto de cumplir un siglo. Aunque hace hincapié en que todas las mujeres de su época eran mujeres fuertes y se dedicaban tanto a ser amas de casa, esposas como a trabajar en el campo, Maruja destaca por haber conseguido la independencia económica en una época en la que las mujeres dependían de sus maridos para casi todo.

La valentía, fortaleza y ansias de triunfar de Maruja la convierten en una potencial ganadora de nuestros Premios Mujer 4.0. que buscan galardonar cuatro categorías: la mujer emprendedora, la de superación, una de labor social y otra de valores humanos.

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez ha propuesto a esta berciana como candidata a los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.