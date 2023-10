Natasha Larchier, una parisina trabajando por el medio rural desde Cobrana

Natasha Larchier. / QUINITO

Parisina de nacimiento, ciudadana del mundo por vocación y berciana de adopción desde hace más de una década, Natasha Larchier compagina desde Cobrana su trabajo como profesora de francés online con una intensa actividad de recuperación de las tradiciones e impulso del medio rural desde la asociación La Nogal, que también preside.

Antes de llegar al Bierzo, Natasha pasó por varias ciudades de España (tiene la carrera de Filología Hispánica), entre ellas León. Desde allí se fue a Barcelona, donde residió un año y medio “pero no estaba a gusto, quería volver al noroeste”. Fue entonces cuando, en compañía de un amigo, decidió conocer la comarca de la que tanto le habían hablado: “Buscaba un pueblo cercano a Ponferrada donde hubiera monte y naturaleza. Hice un circuito en coche con un amigo que buscaba lo mismo, descubrimos Cobarana, nos gustó mucho e hicimos lo posible para alquilar una casa primero y, más tarde, ya me compré una casita aquí que espero restaurar algún día”.

Desde su despacho de Cobrana da clases de francés a alumnos de todo el mundo a pesar de enfrentarse a dos grandes problemas: el intrusismo laboral y las deficientes conexiones a internet: “Desde el covid muchas personas que no son profesores se han metido a dar clases a precios muy bajos, estaría bien tener un poco más de trabajo porque a veces voy algo justa. También hay que mejorar internet porque es raro que no tenga que interrumpir una clase por fallos en la conexión”.

Aún así, Natasha está firmemente convencida del potencial de los pueblos y anima a la gente joven a no dejarse llevar por estereotipos y dar el paso que ella dio hace tiempo: “En Francia se valora muchísimo vivir en un pueblo y aquí cuando dices que has dejado la ciudad te preguntan qué haces ahí. Yo tengo un burrito influencer que se llama Basilio y su lema es ‘Basilio mola’. Yo diría que el pueblo mola e invitaría a mucha gente, sobre todo jóvenes, a que se establezcan en los pueblos, que hay mucha riqueza cultural, humana y social. Aquí se pueden emprender muchos proyectos interesantes si se tiene imaginación y empeño, y hay muy buena calidad de vida”.

Activismo para recuperar y potenciar el medio rural

La vida de Natasha Larchier navega entre los idiomas y el activismo. Pertenece a la Asociación para la Recuperación del Burro Zamorano-Leonés, se esfuerza por promover la igualdad de género y por recuperar tradiciones de los pueblos. De ahí nació la asociación La Nogal “con la que vamos a hacer proyectos de cine, talleres, charlas, exposiciones… Mil cosas que hacemos en el pueblo para la gente mayor, para que no se encuentre tan sola, y para los niños, recuperando juegos tradicionales, con cine de verano… Mil historias y mil proyectos”.

Tres son los pilares sobre los que a Natasha le gustaría basar el futuro de Cobrana y del resto de pueblos. Por un lado, la atención a las personas mayores, que “existen, viven y tienen necesidades. Hay residencias, pero quizá se podría plantear otro tipo de residencias, cosas que he visto en Francia y he experimentado con mi propia familia, como casas adaptadas para que la gente no tenga que irse de su pueblo”.

Por otro lado, la igualdad de género: “Veo que en el mundo rural todavía hay mucha desigualdad y hay que hacer algo al respecto porque todavía estamos con los esquemas del siglo XIX. También hay que cambiar muchas cosas relacionadas con las minorías”. La tercera pata, ya mencionada, es la necesidad de que la gente joven apueste por volver a los pueblos.

En su labor en La Nogal, Natasha se ha encontrado con una buena acogida por parte de su entorno: “Hay un núcleo de personas, pienso en Pedro, Alicia, Juanma, Carmina, Sandra y varios más que están muy implicados y quieren hacer cosas. También hay gente que viene de fuera a colaborar con la asociación. En general, tenemos a bastante gente implicada”.

Y para dar a conocer toda esa labor más allá del pueblo está el papel de las redes sociales. Natasha es la persona detrás de Nómada después de la lluvia, una cuenta de Instagram donde “muestro lo que es el Bierzo, su etnografía, el arte popular, oficios antiguos, flora, fauna, el monte de Cobrana con sus maravillosos alcornocales y todo lo bonito que me rodea”.

Premios Mujer Bierzo 2023

La Asociación para el Desarrollo del Bierzo (Asodebi) ha propuesto a esta profesora francesa afincada en Cobrana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca.