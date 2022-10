Sofía González: la cantinera eterna de Canedo

Sofía González, la cantinera de Canedo. / QUINITO

La cantina de Canedo, hoy cerrada, no tenía nombre. O, mejor dicho, tenía el nombre de Sofía González, la mujer que ejerció como cantinera durante décadas, hasta que se jubiló hace ya 20 años, después de haber heredado el negocio de su madre. Cerca ya de los 92 años (los cumplirá el próximo mes de febrero), Sofía repasa la historia de una vida marcada por el trabajo desde muy joven y siempre ligada al pueblo de Canedo.

Sus primeros recuerdos están ligados a la siega en las comarcas de Omaña y La Cepeda: “A Villablino íbamos en tren y desde allí a pie hasta Omaña. Con 16 años fui a La Cepeda a segar, íbamos una cuadrilla de Canedo y había que madrugar mucho”. Sofía no ha olvidado las duras condiciones de aquel trabajo: “Vivíamos en los pajares, que no nos daban cama, y había quien pagaba más y quien pagaba menos. Yo tuve suerte, el primer año que fui a La Cepeda el amo que teníamos era muy bueno, daba muy bien de comer, pero segaba mucho”.

Mientras Sofía recorría la provincia para la siega, su madre regentaba la cantina de Canedo, “pero vendía poco, porque había no había dinero”, señala, y pronto le llegó el turno de coger las riendas del establecimiento. “Tuve la cantina mucho tiempo, hasta que me retiré. Aquí se jugaba la partida y vendíamos vino, limonada, coñac… y por las fiestas de Las Candelas y Santo Toribio dábamos comidas”.

Pero la vida en aquellos tiempos no se limitaba a un único trabajo, y menos en el caso de una mujer: “Atendía la cantina, estaba con los niños, trabajaba en la viña, en la huerta… Yo iba a picar la viña y limpiaba bien las cepas para cuando mi marido iba a podar. Otras veces, cuando él estaba trabajando yo marchaba a recoger un tractor de nabos y los tenía preparados para que él se los diera al ganado. Llegamos a tener cuatro jatos”, recuerda.

Los animales se guardaban en la que luego fue su casa, donde después su hija abrió un bar que sustituyó a la vetusta cantina. “Trabajé mucho para poder hacerla. Al principio era sólo para el ganado, pero luego la fuimos ampliando”.

El cariño del pueblo

Sofía echó el cierre a la cantina de Canedo hace ya 20 años y se fue del pueblo para vivir con sus hijos, aunque de vez en cuando se deja ver por Canedo: “Cuando vengo no puedo hacer nada, o voy a dar un paseo o se junta todo el barrio, porque todos me querían. Era la tonta del pueblo, porque si alguien estaba malo o le pasaba algo ya me llamaban a mí. Tenía una tía para la que yo era como una hija”.

Con la experiencia que dan los años, Sofía ve ahora un mundo distinto del que ella vivió: “Ahora para los jóvenes es gloria, tienen de todo” y señala un objeto cotidiano que no lo era tanto en su juventud: “La lavadora. Yo tenía que coger el balde de la ropa e ir a la fuente de la Encina, que nunca se secaba y tenía el agua calentita, y allí íbamos a lavar. Luego te ponías el balde en la cabeza y de vuelta para casa”. También recuerda cómo se jugaba en su infancia: “No teníamos ni un juguete. Algunos cortaban las cabezas de los nabos para hacer un carro con unos palos, era con lo que jugábamos”.

A pesar de su edad, Sofía asegura que “dos kilómetros aún los ando ida y vuelta para casa”, y apunta que “yo soy vieja ya, pero tuve una tía que duró 106 años”. ¿Va a igualarla? “Si estoy bien, todavía, pero para dar guerra a mis hijos, no”, sentencia.

El Ayuntamiento de Arganza, presidido por César Antonio Cabezudo, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0

