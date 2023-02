Adolfo Canedo abre la precampaña en Cacabelos con propuestas para las familias y contra la despoblación

Presentación de Adolfo Canedo como candidato del PP a la alcaldía de Cacabelos. / QUINITO

El popular Adolfo Canedo hizo este martes un acto de presentación de su candidatura a la alcaldía de Cacabelos en las próximas elecciones municipales, que serán el 28 de mayo de este 2023. El que fuera regidor de la villa del Cúa —y que actualmente ejerce como líder de la oposición— ha asegurado que da este paso para sacar a la localidad de la “situación que nos ha metido el tripartito en 8 años”. Canedo ha agradecido el apoyo del partido a nivel provincial, comarcal y local. La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, acompañó al futuro candidato en la rueda de prensa que ambos dieron en La Moncloa de San Lázaro.

“No nos merecemos esta situación”, ha asegurado el que será número uno de la lista del PP de Cacabelos. La pérdida de población en la localidad, que en 2019 bajó de los 5.000 habitantes, supondrá, ha asegurado Adolfo Canedo, que los ingresos del Ayuntamiento se vean reducidos en unos 600.000 euros. La mitad de esta bajada se debe a lo que se reducirá la participación de Cacabelos en los tributos del Estado y la otra, por los aproximadamente 300.000 que se dejarán de reducir en subvenciones. Aunque no se ha mencionado esta mañana, bajar de los 5.000 habitantes también supondrá que en las próximas elecciones, se elegirán 11 concejales en la villa del Cúa, en vez de 13.

Para Adolfo Canedo, Cacabelos debe recuperar servicios como el de guardería y dar mayor impulso a las actividades extraescolares pues tal es la ayuda que el Ayuntamiento puede dar a las familias “para organizarse en el día a día”. El exacalde ha dicho que la escuela infantil de la localidad, junto a otros servicios, hacían que Cacabelos fuera “un referente” y que no ha habido “interés en recuperarla”.

También ha criticado el estado del Castro Ventosa, donde aseguró que no se han hecho actuaciones en los últimos años, o del Museo Arqueológico (Marca), que era “una referencia cultural”, aseguró el candidato popular, y ahora no tiene “ese empuje”. Las recuperación de servicios, las políticas de conciliación, el apoyo al comercio de proximidad —algo en lo que aseguró que “no ha habido una sola política para defenderlo— y la potenciación de estos dos espacios fueron el adelanto de un programa electoral en el que, dio a entender Adolfo Canedo, no habrá “obras faraónicas”.

Economía de Cacabelos

La pérdida de población —Cacabelos tuvo un pico de habitantes en el padrón de 1 de enero de 2009, con 5.534 ciudadanos frente a los 4.874 (660 menos) de 2022— tiene también como consecuencia que la localidad haya perdido “músculo económico”, aseguró Adolfo Canedo, pues, según el popular, la mitad de esa pérdida de población es de menores de 50 años. “No hay un solo proyecto que haya dinamizado el tripartito”, aseguró el líder del PP, que dijo esperar una “mayoría suficiente que nos permita gobernar” sin “el lastre de las izquierdas”.

Canedo criticó que no se hayan aprobado presupuestos desde 2019 y que, además, ese documento “no se correspondía con la realidad”, algo que quedó a la vista en la liquidación pues, aseguró, no se cumplió el objetivo de recaudación. También aseguró se han incumplido los objetivos del Plan de ajuste y calculó que la deuda del consistorio supera los 5 millones de euros.

“Valor seguro, con experiencia” y garantía de “estabilidad”

La presidenta del PP provincial, Ester Muñoz, aprovechó su visita al Bierzo de este martes para acompañar a Adolfo Canedo en su presentación, un acto al que dijo acudir “por los ciudadanos de Cacabelos”. La localidad “necesita un cambio”, apuntó Muñoz, pues “la gente necesita estabilidad” y “un alcalde que esté aquí”.

La líder de los populares leoneses valoró la futura candidatura de Canedo en Cacabelos al resaltar que “equilibra experiencia” con “una lista rejuvenecida” y recordó a los ciudadanos que es importante “saber elegir”. Muñoz puso como ejemplo la situación en Congosto, donde gobierna el PP, pues en el último año se ganó población. También recordó que en su paso por la villa del Cúa durante un programa de visitas a los municipios del Camino de Santiago, la también delegada de la Junta no fue recibida por el alcalde ni por ninguna otra persona delegada sino que fue Adolfo Canedo, líder de la oposición, quien se encargó de acompañarla y señalarle las necesidades del municipio para con la Ruta Jacobea.

El Bierzo, aseguró Muñoz, tiene una “gran riqueza que explotar” y lo que son necesarias son personas que “se preocupan por su municipio” y resaltó al Partido Popular como “un valor seguro, con experiencia” que garantiza “la estabilidad.