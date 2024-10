El Clínica Ponferrada SDP comienza otra temporada ilusionante

El Clínica Ponferrada SDP presentó este martes oficialmente a la plantilla que competirá en la renombrada Segunda FEB con el objetivo de volver a jugar e playoff de ascenso a Primera FEB, un grupo que seguirá dirigido por Oriol Pozo y en el que continúan cinco jugadores de la pasada campaña: Hierrezuelo, Merlo, Moncanut, Harguindey y Morales, reforzados con el base Marc Vieytes, los escoltas Matija Samar y Ezequiel Herrera, el alero Sergio Romero y los pívots Rasmus Blak, Mike Mukendi y Eric Paradeda.

El presidente del club, Óscar García, agradeció expresamente el respaldo tanto del Ayuntamiento de Ponferrada como de Clínica Ponferrada para mantener viva la llama del baloncesto y recordó a los jugadores que “representáis a Ponferrada y al Bierzo, pero sobre todo sois un referente para la cantera del club, que es nuestro principal valor“, por lo que les instó a “mantener los valores del club porque con eso lo demás va a llegar” y les animó a “divertirnos e ilusionar a la afición”.

Desde Clínica Ponferrada, su gerente, Carmen Rodríguez, manifestó su “orgullo” por patrocinar a un equipo que “en estos cinco años que llevamos juntos cada vez ha estado más arriba”, mientras que la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Eva González, deseó al equipo “suerte”, ya que “el año pasado se jugó por el ascenso y este año seguro que también nos vais a dar una alegría”.

Finalmente, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que “este club es una gran familia y esa es la clave del éxito”, haciendo hincapié en la “brillante gestión económica y deportiva” de la directiva y en su “alegría por la continuidad del equipo técnico, ya que la estabilidad se premiará seguro con el ansiado ascenso”. También agradeció a los jugadores que continúan de la temporada pasada “en la que ya es vuestra ciudad” para dar forma a un “proyecto ilusionante y motivador”, deseándoles una “temporada brillante y venturosa” tras ganar la Copa Castilla y León el pasado fin de semana.

Más de 700 socios

Por otro lado, Óscar García confirmó que el club ha superado ya los 700 socios para esta temporada, aunque su objetivo sigue siendo alcanzar el millar. En ese sentido, García confesó que “me hubiera gustado que llegar al playoff un año más hubiera ilusionado mucho más, pero espero que en estas dos semanas hasta el primer partido de casa sigamos subiendo”.

En cuanto a marcarse objetivos para esta temporada, el presidente blanquiazul recordó que “terminé la temporada pasada siendo ambicioso y manifestando que el equipo podía llegar a más y me decepcionó mucho la derrota en el playoff porque veía al equipo muy fuerte, como nunca lo había visto en una fase de ascenso, y fue un golpe duro. Este año el trabajo que se ha hecho me parece excelente, el equipo ha competido bien y ha ilusionado, pero no me atrevo a dar ningún pronóstico. Prefiero tener los pies en el suelo y tampoco darle mucha importancia a la pretemporada porque el exceso de euforia no me gusta”.