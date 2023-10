El Clínica Ponferrada SDP se presenta dispuesto a pelear por todo

Presentación del Clínica Ponferrada SDP. / EBD

La plantilla del Clínica Ponferrada SDP para la temporada 2023-24 que arranca el sábado en la LEB Plata se presentó este miércoles en el centro comercial El Rosal con la ausencia del norteamericano Tylandrius Parks por problemas administrativos y con toda la ilusión de llevar al equipo a una temporada como la del año pasado, en la que se alcanzaron las semifinales del playoff de ascenso a LEB Oro.

El técnico blanquiazul, Oriol Pozo, aseguró al respecto que "intentamos trabajar cada día para ser lo más competitivos posible sabiendo de la dificultad de empezar un proyecto casi desde cero. Sabemos que un equipo no se construye en dos días y necesitará tiempo, pero sin renunciar a competir por ganar todos los partidos, empezando por este fin de semana". En ese sentido, Pozo reconoció que "Zornotza quizá no es el mejor rival para empezar, de hecho en verano tenían el dinero preparado para ascender a LEB Oro si les ofrecían una vacante. Es uno de los principales favoritos al ascenso porque llevan tiempo haciendo las cosas bien y es un equipo consolidado".

Por su parte, el presidente del CB Ciudad de Ponferrada, Óscar García, ve a su equipo "más fuerte físicamente y con más altura que el año pasado, ahora vamos a ver si acompaña el talento y entra la pelota, pero eso lo tenemos ganado. El año pasado fue excepcional y ahora empezamos casi de cero con mucha ilusión". García también señaló dos aspectos no tan buenos: la configuración del grupo "con 7.000 kilómetros más en desplazamientos" y la masa social del club: "Ahora se van animando las renovaciones, pero no hemos tenido el aumento de socios que creo que deberíamos tener después del año pasado. Es una espina que tenemos clavada. Estamos en la media de LEB Plata, pero si queremos dar un paso adelante y aspirar a algo más, el socio tiene que responder y llegar a mil, una cifra de la que estamos muy lejos".

Finalmente, uno de los capitanes del Clínica Ponferrada SDP, Silvano Merlo, aseguró que vuelve al Bierzo "con muchas ganas y contento porque se armó un equipo joven y un grupo humano increíble, que es la base para que haya buena onda entre todos y las cosas salgan en el campo. Venimos de una muy buena temporada, entrenando fuerte y dando la cara en los amistosos. Veo al equipo preparado y empezar en casa es un plus para dar el primer paso".

Apoyo institucional

Por la parte institucional, el director médico de Clínica Ponferrada, Diego Arias, calificó de "fundamental" el apoyo que dan al baloncesto "para sentirnos parte de la sociedad y fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables. Tras la gran acogida que nos han dado en la ciudad, sólo podemos estar agradecidos y qué mejor forma de hacerlo que apoyando a este deporte y a este club, que está haciendo una labor magnífica".

También comprometió su apoyo el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que se declaró seguidor del baloncesto "desde los Celtics de Robert Parish y Larry Bird" y elogió que el Ciudad de Ponferrada "es un club consolidado en la ciudad y hay que agradecer el trabajo de la actual directiva, que ha conseguido que el club se convierta en patrimonio deportivo y cultural de la ciudad". Morala aseguró que "no podemos perder el horizonte de luchar por ascender a LEB Oro porque hay afición, hay ciudad, hay club y hay equipo", por lo que "seguiremos colaborando tanto económicamente como con instalaciones".

Al respecto, el alcalde señaló que el pasado fin de semana ya se estrenó un nuevo sistema de megafonía en el pabellón Lydia Valentín, aunque no aclaró si sigue en marcha el proyecto para renovar el marcador: "Hemos heredado unas instalaciones deportivas absolutamente devastadas. Las piscinas climatizadas que tuvimos que cerrar y que iban a ser 500.000 euros en reparaciones posiblemente se vayan al millón. Vamos a trabajar en los próximos presupuestos para atender las necesidades del Lydia Valentín y del resto de pabellones e instalaciones deportivas porque tenemos capacidad y voluntad política para arreglar los problemas del anterior equipo de gobierno".