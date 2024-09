Doué: “Estoy aquí para demostrar mi calidad y ayudar al equipo a ascender a Segunda”

La Ponferradina presentó este miércoles al centrocampista francés Marc-Olivier Doué, que ya debutó con el equipo el pasado domingo jugando los últimos minutos del partido ante la Segoviana. Doué, que llega procedente del Eldense, donde el año pasado jugó en Segunda División, ha firmado por una temporada con opción a otra más en función de objetivos.

El nuevo jugador blanquiazul aseguró que “cuando tuve la oportunidad de venir aquí lo acepté directamente. Estoy aquí para demostrar mi calidad y ayudar al equipo a ascender a Segunda División dando el cien por cien en todos los partidos”.





Aunque su posición habitual es de mediocentro de corte defensivo, en Segovia Javi Rey lo situó algo más adelantado, circunstancia que no supone ningún problema para Doué: “Soy más un 6 o un 8, pero si el entrenador me pone de 10 también voy a darlo todo, no era algo que hubiéramos hablado antes”.

Finalmente, el centrocampista francés destacó que se ha encontrado en Ponferrada “una plantilla muy buena, con buenas personas, que me han recibido muy bien, son como mi familia aquí”, aunque reconoció que con el que mejor relación tiene es con Carrique, con el que se ha reencontrado después de jugar juntos en la cantera del Girondins de Burdeos.