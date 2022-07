José Gomes: "Siento que me quedó algo por hacer en España"

Presentación de José Gomes con la Ponferradina. / QUINITO

La Ponferradina presentó este viernes a su nuevo entrenador, el portugués José Gomes (Matosinhos, 1970), que ha firmado con el equipo berciano un contrato por dos temporadas para liderar el nuevo proyecto blanquiazul en LaLiga SmartBank.

En sus primeras palabras como técnico de la Deportiva, Gomes aseguró que "es un honor estar aquí, vengo con mucha ilusión y estoy encantado con lo que he visto de la ciudad y la gente. Es un sitio pequeño, pero familiar y muy unido. Las informaciones que he tenido del club y de cómo funciona hacen que esté con ganas de formar parte de esta familia y transmitir a mis jugadores el mismo espíritu que tienen los aficionados".

El entrenador portugués, que vuelve a LaLiga después de su paso por el Almería, donde no pudo terminar la temporada, confesó que "podría ser políticamente correcto y decir que está todo olvidado, pero no sé mentir. Nadie puede olvidar lo que ha pasado y siento en el alma que me quedó algo por hacer aquí, por lo que agradezco al presidente la oportunidad que me ha dado de volver a esta liga fenomenal. Él me quería y yo quería estar aquí, es una combinación perfecta".

En cuanto a los objetivos deportivos, Gomes fue claro: "La idea que tengo es que aquí hay gente humilde, que tiene que estar centrada en su trabajo y luchar cada día. Al final hablamos, vamos a sumar los puntos para mantenerse, es el espíritu del club y creo que lo he interpretado bien. No podemos crearnos problemas a nosotros mismos diciendo que vamos a pelear por el ascenso directo, hay que ser humilde y trabajar porque sabemos lo fuertes que son los rivales y los presupuestos que tienen. Tenemos que estar tranquilos y centrados en nuestro trabajo para mejorar día a día y llegar lo más lejos posible".

Para conseguirlo, el técnico luso aseguró que "me gusta el fútbol bien jugado, pero lo más importante es ganar. Si podemos ganar con la base de un fútbol bien jugado, que podamos sentir desde el banquillo y la grada que el equipo tiene capacidad de controlar el juego controlando el balón, tanto mejor, pero lo más importante es ganar y jugar de forma sólida. Esta es la forma de juego que les estoy vendiendo a mis jugadores desde ayer y creo que les va a gustar. Ahora me toca a mí sacar el máximo de cada uno de ellos".

José Gomes también se refirió al fichaje de Makaridze, al que entrenó en el Almería, y su pelea por el puesto de portero con Amir, al que también tuvo a sus órdenes en el Marítimo: "La lucha es de ellos. Les dejaré claro lo que quiero y el que esté mejor, jugará. Amir ha hecho una temporada buenísima, habló conmigo antes de venir a la Ponferradina y lo ha hecho muy bien. A Makaridze también lo conozco, por lo que no habrá ventaja para ninguno, como tampoco la habrá en otras posiciones".

En lo referente a fichajes, el entrenador no dio pistas sobre posibles llegadas o salidas, pero sí admitió que "ahora mismo estamos con mucha paciencia todos intentando buscar las mejores soluciones, porque hay algunas posiciones que necesitamos reforzar. Sietes y Nistal me han dado informes muy completos y ahora vamos a buscar la mejor solución".

Por último, Gomes presentó al que será su segundo entrenador, el camerunés André Bikey: "Fue mi jugador en Portugal cuando tenía 18 años y tiene mucha experiencia jugando en Inglaterra y Rusia. Va a aportar mucho por la relación que tiene con los futbolistas y por lo que entiende de fútbol".