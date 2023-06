Oriol Pozo: "Queremos hacer un equipo que enganche a la gente"

Presentación de Oriol Pozo como nuevo entrenador del Clínica Ponferrada SDP. / QUINITO

El Clínica Ponferrada SDP presentó este jueves a su nuevo entrenador, Oriol Pozo, procedente del Baxi Manresa de ACB, donde ejercía como técnico ayudante, que llega al Bierzo para liderar un proyecto profesional por primera vez en su carrera. Pozo ha firmado por una temporada y llega dispuesto a asumir el reto de que el club siga creciendo tras una temporada que calificó como "histórica".

El nuevo entrenador blanquiazul reveló que el acuerdo con el Clínica Ponferrada SDP fue "muy rápido, me gustó la ambición por crecer cada año que me transmitieron, una idea con la que coincido bastante", aunque también confesó que salir de Manresa se le hizo complicado: "He estado muy a gusto allí y he tenido una experiencia indescriptible con Pedro [Martínez], pero me hacía ilusión empezar un proyecto como primer entrenador".

Pozo tuvo palabras de alabanza para la trayectoria de su predecesor en el cargo, David Barrio, señalando que "vengo a un equipo que viene de hacer una temporada histórica y tengo la máxima admiración por el trabajo de David. Han dejado el listón muy alto y será difícil repetir, pero haciendo las cosas muy bien el club tiene la idea de seguir creciendo. Siempre hay que tener ambición y queremos hacer un equipo que enganche a la gente".

En ese sentido, Orio Pozo asumió que será "casi imposible" retener a jugadores como Jorge Martínez u Omar Lo, aunque intentará mantener a algunos de los componentes de la actual plantilla: "Son jugadores muy revalorizados y eso, unido a que competimos con equipos económicamente superiores, puede dificultar las renovaciones. Hay que tener paciencia y, más que rápido, hay que hacer un buen equipo, con jugadores que se sientan identificados con el club y la filosofía de juego que queremos. El objetivo es dar el máximo cada día para irnos a casa satisfechos, si eso da para repetir el éxito o mejorarlo, genial, pero hay que tener los pies en el suelo y ser humildes desde el primer momento".

En cuanto a su filosofía de juego, Pozo señaló que "tengo mi propia idea, pero eso también depende de encontrar a los jugadores que necesitamos. Quiero un equipo agresivo, con mucha intensidad y el máximo ritmo, que presione mucho en defensa. Eso también engancha al aficionado y nosotros al final jugamos para la gente que viene a vernos". También apuntó que "no todo es ganar, aunque a todos nos guste hacerlo, también hay una serie de valores que intentaremos implantar desde el primer día, pero seguramente necesitaremos tiempo para verlo en su máxima expresión. Lo importante es tener jugadores con hambre y ganas de crecer, y de hacerlo en este club".

Futuro de la directiva

Por otro lado, el presidente del Clínica Ponferrada SDP, Óscar García, señaló que por el momento nadie se ha puesto en contacto con la actual junta directiva para asumir las riendas del club a partir del verano, cuando tendrá lugar el proceso electoral para elegir nuevo presidente, por lo que, de seguir así a finales de junio, cuando se abra el plazo para presentar candidaturas, todo indica que la actual directiva continuará al frente del Ciudad de Ponferrada.