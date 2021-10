El presidente de la Diputación tacha de “insuficientes” los presupuestos de la Junta para el Bierzo

"Una parte importante de los presupuestos para la provincia se lo llevan obras de modernización de regadíos entre las que no se contempla la del Canal Bajo del Bierzo"

Eduardo Morán durante la inauguración de la cuarta edición Feria de la Miel / EBD

El presidente de la Diputación de León y también alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, tachó, este sábado 30 de octubre durante la inauguración de la cuarta edición de la Feria de Miel, de “insuficientes” los Presupuestos de la Junta de Castilla y León destinados para el Bierzo.

El presidente de la Diputación valoró el hecho de que “para la provincia de León, los presupuestos suman una cantidad de millones determinada pero si lo analizamos con detenimiento, una parte muy importante se lo llevan obras pendientes de modernización de regadíos en la que no se contempla la del Canal Bajo del Bierzo. Un año más se demora esa modernización y la Junta de Castilla y León incumple con el Bierzo en un aspecto tan importante”.

En cuestión a la llegada de la Radioterapia al Bierzo para la que la Junta destina 58.000 euros, Eduardo Morán, aseguró que “con ese presupuesto es difícil que llegue la radioterapia próximamente como han dicho”.

Morán resaltó también que “aumenta el presupuesto de la Junta de Castilla y León porque ésta va a disponer del 55% de los fondos europeos que llegan a España. Algo con lo que no podemos contar todavía las diputaciones y los ayuntamientos”.

“Muchos de los compromisos con el Bierzo quedan con cantidades simbólicas”, explicó el alcalde de Camponaraya al tiempo que recordaba que “se han destinado subvenciones a varios municipios del Bierzo y curiosamente no he visto ninguna a ningún ayuntamiento del PSOE“. Es algo que “me sorprende porque en la Diputación de León tratamos a todo el mundo por igual en función de la población o de otras condiciones objetivas y, la Junta de Castilla y León sigue haciendo ‘cazicadas’ y me da mucha pena que utilicemos los dineros públicos para contentar a los amigos o para buscar fines partidistas a un año y medio de las elecciones autonómicas”.

Olegario Ramón, “enfadado” con los presupuestos de la Junta destinados a Ponferrada

Por su parte, el alcalde de Ponferrada expresó su “enfado e indignación” ante la cantidad que la Junta destinará a la capital del Bierzo dentro de los Presupuestos para la Comunidad.

“Hay una alarma de tensiones territoriales en León y en el Bierzo, y si la Junta quiere que esa alarma rebaje el sonido tiene que invertir en los territorios donde está sonando esa alarma y parece que no lo sabe interpretar”, aseguró el regidor de Ponferrada.

Ramón señaló que “estoy profundamente decepcionado, incluso enfadado, esperando el análisis mas profundo de los presupuestos por si hubiese pasado alguna otra cosa pero si lo que hay se reduce a los 40.000 euros de Ponferrada I y a los 58.000 euros de Radioterapia es altamente decepcionante”.

Olegario Ramón aseguró que esas cantidades “no garantizan para nada que se vayan a hacer esas dos actuaciones necesarias. Y digo que me enfada porque fue en mi despacho de la alcaldía donde se comprometieron esas actuaciones. Espero que esto sea modificable por la vía de las enmiendas y trabajaré para que se lleven a cabo. Todas las cuestiones que yo puse de la mesa en todas las reuniones que he tenido con la Junta no se han atendido”.