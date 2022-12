El presidente de la Ponferradina espera que el club "no dé pérdidas este año" con un presupuesto récord en su historia

Junta de accionistas de la Ponferradina. / Quinito

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, espera que el nuevo año sea "mucho mejor que este", aunque asegura que "tampoco fue malo en el sentido de que ha habido un año del Centenario donde que cumpla cien años el club decano de Castilla y León, es algo que también es bonito para los aficionados y los que lo componemos".

A nivel económico, las cifras de este año "no han sido buenas", basándose, fundamentalmente, en tres pilares: "la compra de algún jugador, que no es habitual en nosotros pero es una inversión; el Centenario con una fiesta donde se ha gastado un dinero extra y empezando a amortizar las obras de El Toralín, todo eso compone que lleguemos a esos déficit", señala Fernández.

El objetivo para este año es "no dar pérdidas" y los años venideros toca, en palabras del presidente, "hacerlo mejor e intentar traer más dinero", algo "asumible" dentro de seguir estando en La Liga. Para este año se ha aprobado un presupuesto récord, el más elevado en la historia del club.

En cuanto a lo deportivo, el presidente señala que "no esperaban estar así". "Sabemos que tenemos que competir y que ser fuertes, ahora comienza la segunda vuelta y tenemos que ser mejores que los adversarios, sobre todo de los que están con nosotros luchando", sostiene.

Colaboración de las instituciones

El presidente de la Deportiva ha querido aprovechar para pedir "un poco más de esfuerzo y colaboración de todas las instituciones para estar en La Liga, y ayudar para estar en los sitios, porque no vienen de forma espontánea, hay que ayudar poniendo dinero y buscando los mejores jugadores".

Movimiento de los jugadores

José Fernández Nieto asegura que ahora mismo, no hay ningún movimiento de los jugadores "ni va a haber ninguno en estos días". "Tenemos que sacar algún jugador que no es habitual en el juego para intentar hacer un esfuerzo, pero esto no significa que hasta que no marchen unos entren otros. La Dirección deportiva está trabajando en este momento para buscar nuevos refuerzos".

El Presidente apoya que entre 2 ó 3 jugadores es la idea pero "el mercado está complicado porque el que te ofrecen no te atrae a ti, pero siempre intentamos conseguirlo".

En cuanto a la ausencia de Lukaku en el entrenamiento de este martes y los pocos minutos que ha jugado, Fernández afirma que "la Dirección deportiva trabajará en ello para ver si lo sacamos o el entrenador apuesta por él".