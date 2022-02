El pleno de Ponferrada desestima las alegaciones y aprueba definitivamente los presupuestos de 2022

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada este 17 de febrero de 2022 / QUINITO

El pleno extraordinario celebrado este jueves 17 de febrero tenía como objetivo abordar los recursos y reclamaciones presentadas contra la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Ponferrada del ejercicio de 2022, plantilla de personal municipal y plan estratégico municipal de subvenciones y transferencias para el periodo de 2022-2024.

En el pleno aprobaron por mayoría la desestimación de las alegaciones presentadas por las Juntas Vecinales del municipio; aprobaron también la desestimación del recurso presentado por Ciudadanos, con 14 votos a favor de rechazarlas, 9 abstenciones y un voto en contra y desestimaron también las alegaciones presentadas por VIAs, con 14 votos a favor y 10 abstenciones.

Olegario Ramón había asegurado el miércoles que "en las alegaciones de las juntas vecinales se miente”, algo que calificó de “inadmisible”. Según el alcalde, fueron los “superiores en su partido” los que “obligaron” a los representantes de las entidades locales menores a presentar unas alegaciones que se enmarcan, a su juicio, en una “estrategia de enredar”. “Que se lo hagan mirar”, recomendó el alcalde, en referencia al resultado obtenido por el PP en Ponferrada en las elecciones autonómicas del pasado domingo.

Por su parte, el alcalde pedáneo de Santo Tomás de Las Ollas, Carlos Fernández Fernández, solicitó en el pleno de este jueves a todos los concejales del Ayuntamiento de Ponferrada que "si además de cumplir la ley quieren respetar los principios democráticos, que dicen defender, deben votar a favor de los recursos de reposición que presentaron las juntas vecinales, entre ellas la que yo represento".

Fernández se quejó de que "las convocatorias a los alcaldes pedáneos de este Ayuntamiento siguen sin realizarse adecuadamente, ya que la secretaría general de este Ayuntamiento no tiene constancia de si las convocatorias son o no recibidas por los pedáneos. Este ayuntamiento no hace el más mínimo esfuerzo para comprobar si los correos para las juntas vecinales son los correctos y no se asegura de si les llegan".

El pedáneo de este pueblo ponferradino explicó que "el alcalde de Ponferrada aseguró que se le había enviado un correo con la convocatoria a todos los pedáneos", sin embargo, "para acceder a ella me ordenaban acceder a un sistema al que los pedáneo no tenemos acceso". El pedáneo de esta junta vecinal no dudó en advertir de que si es necesario "llevaremos el caso a los tribunales por no respetar los derechos de los vecinos" y explicó que el "Jurado de lo Contencioso dijo que lo único que debía hacer el Ayuntamiento de Ponferrada era poner unas sillas para los pedáneos y escucharlos".

Por su parte, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, señaló que "a algunos pedáneos se les avisó incluso por teléfono y no acudieron al pleno". A lo que no dudó en contestarle el pedáneo de Santo Tomás de Las Ollas en su segundo turno de intervención explicando que "se nos margina en los presupuestos y es tan sencillo como darnos voz para dejarnos decir lo que queremos decir sobre nuestros pueblos y nuestros vecinos".

En la misma línea, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, aseguró que "este recurso no aporta nada y a la gente no le importa. La gente lo que quiere es que se hagan cosas que es lo que lleva el presupuesto" y se dirigió a Ruth Morales para decirle que "no entiende a Ciudadanos".

Tarsicio Carballo, portavoz del PRB, confirmó que "si por nosotros fuera, votaríamos a favor de las alegaciones y en contra de los presupuestos porque son insuficientes para algunas cosas y nulos para otras pero, por el amor que le tengo a esta ciudad, tengo que votar a favor".

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada señaló que "los informes son contundentes" y propusieron desestimar el recurso presentado por las juntas vecinales de Dehesas, Santo Tomás de las Ollas, Villanueva de Valdueza y San Esteban de Valdueza al entender que "no existió vulneración de los derechos fundamentales, ya que los expedientes estuvieron a disposición de los pedáneos y únicamente el de Santo Tomás solicitó copia de los documentos, que le fue facilitada, y además ningún presidente de las juntas vecinales solicitó el uso de la palabra durante la sesión plenaria".

En cuanto al recurso de Ciudadanos "la propuesta es desestimarla porque la concejala no asistió a la Comisión de Hacienda", explicaron desde el equipo de Gobierno. Por su parte, la formación Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) de Ponferrada lamentó que, tras la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2022, las entidades locales menores (ELM) del municipio continuarán “sumidas en un estado de ahogo económico”. Según VIAs, el Consistorio deja a las ELM del municipio con una partida de 18.810 euros que “previsiblemente les impedirá ejercer las competencias y potestades que les atribuye la legislación autonómica de régimen local”.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, destacó que "estamos en un momento esencial para el futuro de la ciudad y si en la tramitación de los presupuestos se hubiese cometido alguna irregularidad gruesa habría entendido que cualquiera presentara alegaciones". Sin embargo, Ramón cree que "los ciudadanos no van a entender que se paralicen unos presupuestos con muchas actuaciones por esto".