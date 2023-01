Aprobados los Presupuestos de Ponferrada

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado este viernes los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2023. Los votos del tripartito formado por PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo (12 votos) han sido suficientes dado que a los votos en contra de la mayor parte de la oposición (los 11 de PP, USE, Ciudadanos y el concejal no adscrito) no se han sumado los del PRB, cuyos dos concejales han optado por la abstención.

Las cuentas han sido defendidas por la concejal de Hacienda, Mabel Fernández, que ha insistido en la necesidad de aprobarlas para poder ejecutar las partidas financiadas con fondos europeos. El monto total de los presupuestos llega a los 77 millones y en inversiones se planea gastar 11 de ellos. El proyecto es, a juicio del PSOE, “ambicioso” y contempla mejoras en infraestructuras, estímulo a las actividades, facilidad en el acceso a la vivienda y una apuesta por modernizar la movilidad. “Realista”, “útil” y “social” han sido otros de los adjetivos utilizados por Fernández para calificar las cuentas.

Estos argumentos no han convencido al líder de la oposición, el portavoz del PP, Marco Morala, que ha dudado de la viabilidad de estos presupuestos. Morala ha mostrado sus dudas en cuanto a varias de las políticas del equipo de Gobierno, como por ejemplo la petición de un préstamo (de 3 millones de euros), lo que ha calificado “doble tasa de basura” y los ingresos por la Zona de Bajas Emisiones. “A ver cómo queda ese lío y cómo salen de él”, ha dicho al respecto de este tercer asunto.

El PP también ha dudado de las cifras de deuda calculadas por el Ayuntamiento y recordado que en 2022 se presentaron los presupuestos como aquellos que “iban a sacarnos del Plan de Ajuste”. Morala ha señalado que existen ciertas devoluciones que hay que efectuar al estado y concluido que son unos presupuestos “malos” y “confiscatorios” que llevan a la ciudad al “abismo económico”. El portavoz popular los ha calificado de “trampantojo electoral” y criticado que, a su juicio, se haya dejado “todo para el último año”. Según Marco Morala para el año 23 cabe esperar menor actividad económica, menor empleo y menor población en Ponferrada y, sin embargo, mayor presión fiscal.

El resto de la oposición tampoco se ha mostrado satisfecho con el proyecto de Presupuestos. Desde USE Bierzo, Samuel Folgueral ha criticado que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas e insistido en que cuando el alcalde dice que sí se ha escuchado a la oposición falta, en parte, a la verdad, situación que ha ilustrado con el un dicho: “si a tu boda no quieres que vaya, invítame ese día por la mañana”.

Folgueral ha criticado los, a su juicio, elevados remanentes que hay de ejercicios pasados y la situación interna en el Ayuntamiento, donde “igual en enero no se cobra la nómina”. El alcalde le ha acusado de “alertar” y recurriendo al Tesorero del consistorio se ha señalado que, si bien va a haber un retraso en el pago de la nómina de enero, este es debido a un nuevo cálculo de los sueldos pero que simplemente se tardará una semana más.

Para Ciudadanos, el presupuesto es continuista y aumenta el gasto ordinario, lo que consecuentemente obligará a aumentar la fiscalidad. Ruth Morales ha asegurado que bajo el mandato de Olegario Ramón se han incrementado los costes de los servicios de transporte colectivo, recogida de basuras y limpieza diaria, sin que, a su juicio, eso haya repercutido en mejoras para los ciudadanos o para los trabajadores —la portavoz liberal ha puesto como ejemplo la convocatoria de huelga por parte de los empleados de la limpieza—.

Según Morales, “se depende de los fondos europeos” para una serie de medidas de “impacto visual y electoral” pero que, considera, no sirven para arreglar los problemas. El equipo de Gobierno habría, lamentan en Ciudadanos, recibido “escasos fondos” del Boe para un plan de inauguración de obras” ante el electorado. Desde Cs, también han criticado que haya fondos sin ejecutar del ejercicio anterior y cuantifican estos en 3 de cada 4 euros destinados a inversión.

Por su parte, el concejal no adscrito criticó el, a su juicio, “afán recaudatorio” y la “presión fiscal” que no repercute en una mejora para la mayoría de los ciudadanos, “los más necesitados”; se mostró contrario a la petición de un nuevo crédito y pidió que en el pago de las tasas de basuras se separaran los conceptos para en caso de que los ciudadanos llegaran a reclamar.

Los socios de Gobierno subrayan las mejoras en sus áreas

En línea con lo puesto en común en una rueda de prensa esta misma semana, el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, destacó algunas de las inversiones y políticas que financiarán los nuevos presupuestos en las áreas de Medio Rural y Salubridad Animal, además de el paquete de inversiones en el barrio de la Estación, reclamado por su grupo. Alonso ha asegurado que CB se encuentra en “el sitio que nos corresponde” de cara a “no repetir” lo sucedido al final del mandato anterior —cuando gobernaban en coalición con el PP—, que se estuvieron prorrogando los presupuestos desde 2016. Los bercianistas considera, asimismo, que las cuentas de 2023 “van solucionado” “brechas” y “desequilibrios” entre pueblos, barrios y pedanías.

Desde Podemos, se ha reivindicado la mejora de la labor en Servicios Sociales, el impulso financiero al Consejo de las Mujeres, las iniciativas en materia de vivienda (en Navaliegos y la calle Ancha), la mejora en los comedores escolares o la gestión de las guarderías —en lo relativo al área de Lorena González— así como las políticas de Mayores y la apertura de unidades de día en el Medio Rural —a cargo de María Luisa Varela—.

En su intervención en calidad de portavoz del grupo, González ha cargado contra el Partido Popular por su pasado al frente del Ayuntamiento de Ponferrada lo que ha sido, posteriormente, respondido por su compañero del tripartito, Iván Alonso, que ha dicho que ninguna de las personas del PP con las que compartió gobierno en el mandato anterior era una corrupta y pidió a González que no confundiera “personas y siglas”. Marco Morala ironizó al respecto de las afirmaciones vertidas por la concejala de Podemos diciendo que el presunto perfil “moderado y de consenso de Lorena González” se había quedado fuera del Salón de Plenos.

Presupuestos de Ponferrada 2023

En su segunda (y última) alocución, la concejal de Hacienda volvió a defender los presupuestos y respondió a algunos comentarios vertidos por la oposición que, a su juicio, adolecían de inexactitud. Mabel Fernández reprochó al PP que se pusiera en duda las cuantías de la deuda cuando estas cifras eran oficiales y aprovechó la reciente visita del presidente del Tribunal de Cuentas, Mario Amilivia para preguntar si también las declaraciones de este alto cargo eran “propagandísticas”.

Sobre las devoluciones al Estado, Fernández señaló que existen todavía pagos pendientes relativos a los ejercicios 2008 y 2009 pero asimismo una compensación de 2020; y sobre el Plan de Ajuste, la concejala señaló que desde el Ministerio se ha advertido de que todavía hay deudas pendientes, derivadas de préstamos de 14, 10,5 y 7,5 millones de euros de los años 2004 a 2006. “Tenemos que pagar sus deudas”, le ha dicho al PP, cuyas críticas dijo no entender si se debían a “falta de conocimiento o de rigor”.

La responsable de las cuentas municipales aseguró que el incremento en el gasto de personal es debido a varios factores, entre ellos el aumento del número de policías o bomberos, el resultante de la municipalización de servicios o de la puesta en marcha de oficinas como la de la DGT o el catastro; y que, asimismo, hay “programas subvencionados” (por ejemplo, los técnicos del Anillo Verde) que incrementan la plantilla.

Sobre la presión fiscal, Fernández asegura que se ha rebajado de media un 37 por ciento en los últimos años y que hay una mejora en la recaudación por la actualización de padrones, que hace que paguen “todos los que tenemos que pagar”.

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO