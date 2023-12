Cuatro bajas en la Ponferradina para la visita a la casa del líder

Íñigo Vélez, en el banquillo de El Toralín. / Jesús

El entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina, Íñigo Vélez de Mendizábal, ha valorado esta mañana la situación del equipo, el cual viajará a San Sebastián este fin de semana para enfrentarse a la Real Sociedad B. Las lesiones, que están marcando el inicio de la temporada en el vestuario blanquiazul, el sistema de juego o la calidad del rival han sido algunos de los temas que ha tocado el vitoriano en la previa a su duelo con el conjunto txuriurdin.

Las lesiones, el pan nuestro de la Ponferradina

“No hemos tenido suerte”, piensa Íñigo Vélez, con las lesiones en el inicio de esta temporada. Ahora mismo, son cuatro los jugadores que no están disponibles por problemas físicos: Brais, Soto, James y Ale. Se suma así una nueva semana en la que el entrenador no puede contar con la totalidad de la plantilla. No llegan a ser lesiones graves, tales como microrroturas, explicó, pero impiden jugar esa semana. Esta falta de suerte en este asunto quedaría retratada en situaciones como la de Brais, que “salió y se volvió a romper” después de haber entrenado duro sin notar molestias durante los días anteriores. “Se analiza todo”, aseguró el míster, y de cara a que no ocurran las lesiones “se tienen en cuenta todas las cargas”.

Mal partido de la Ponferradina ante el Tarazona

En el Toralín, jugadores y entrenador saben que “no hicimos un buen partido” contra el Tarazona. Lo dice el responsable del banquillo y en los mismos términos se pronunciaba Clavería el pasado miércoles. Hay cosas que mejorar, sobre todo al jugar en casa, tal y como se vio la jornada pasada, en la que “cuando mejor estábamos jugando, nos meten gol”, lamentó Íñigo Vélez.

Tras la derrota en casa, toca visitar al líder. Un rival, el Sanse, “que no ha perdido todavía”; y un club, la Real Sociedad de Fútbol, que lleva “demostrando muchos años que tiene una gran cantera”, elogió el entrenador de la Ponferradina. Cada año hay cambios en el filial realista pues muchos jugadores salen o suben al primer equipo “y vuelven a estar arriba”, comentó Vélez. El Sanse es líder en solitario de la categoría con 28 puntos sumados en siete victorias y siete empates. Le sigue la Cultural Leonesa con 27 y hay triple empate con 26 entre la Ponferradina y los filiales de Celta y FC Barcelona.

Para concluir, al respecto de los posibles cambios en el sistema de juego de la Deportiva, su técnico se mostró “encantado con la plantilla”, que permite cambiarlo y adaptarlo en virtud de quién es el rival o de cuáles son las sensaciones.

Real Sociedad ‘B’ – Sociedad Deportiva Ponferradina

La Real Sociedad B y la Deportiva Ponferradina se enfrentarán el próximo domingo, 3 de diciembre, a las 19 horas en el campo de Zubieta. Es el partido correspondiente a la decimoquinta jornada del grupo 1 de Primera RFEF y será emitido por FEF TV. Han sido designados para arbitrar el encuentro Ramo Andrés como colegiado principal y Sanz Torcal y Ferrando Arnal como asistentes. Andrade del Olmo será el cuarto árbitro.