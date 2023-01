Primera derrota del Bembibre Hockey en Alcobendas

Bembibre Hockey Club.

El Bembibre H.C. cayó derrotado por primera vez en su partido contra el C.P. Alcobendas por 5 a 3. Sin que sirva de excusa pero siendo cierto, los 44 metros de largo de la pista madrileña, se hicieron notar y mucho en el despliegue de las de Carlos Figueroa, son diez metros más que la pista bembibrense. Si bien, nadie quiere la derrota, sabe menos amarga al mantener el liderato. Ya avisó Carlos Figueroa del problema que presentaría esas medidas, dentro de la legalidad, además de ser un equipo muy rocoso y es lo que se vio en el partido. Unos desajustes en el juego de las Águilas, que no acertaban con su juego paciente y combinado. Al descanso, el Alcobendas mandaba por 2-1, pese al gol inicial de Pía Sarmiento, que marcó a los dos minutos y medio del inicio. Empató el Alcobendas en el minuto dieciséis, y estando las bercianas con una menos por la tarjeta azul sobre Juanita Alzate, se puso por delante en el diecinueve. Se llegó al descanso con un resultado adverso que no presagiaba un partido típico de las Águilas, dominando en otros campos, pero cayendo en éste.

Tras el paso por vestuarios y al minuto y diez segundos del reinicio, el conjunto madrileño volvió a marcar, empeorando las sensaciones en un equipo, el berciano, irreconocible. Vio la tarjeta azul el entrenador Sergio de la Rosa, eso dio como resultado que dejara a su equipo con una menos. Falló la falta directa Sara Merayo, y con superioridad tampoco pudo marcar el equipo del Bierzo Alto. A los treinta y siete minutos del partido, el Alcobendas hizo leña del árbol caído, marcando el cuarto y casi dando la puntilla al Bembibre H.C. Pero si algo tiene el equipo que dirige Carlos Figueroa, que nunca baja el stick y tras una jugada combinada, la juvenil Ana Vega, mojaba y marcaba el segundo para las Águilas, 4-2, en el minuto treinta y ocho. Otra juvenil, Sara Merayo, marcó el tercero para su equipo, 4-3, en el minuto cuarenta y tres. Vio problemas el conjunto local, y empezaron a circular ampliando el campo y haciendo correr a las bercianas detrás de la pelota, agotando tiempo y físico. Faltando cinco minutos para el final, el Alcobendas vio cómo se premiaba su juego, marcando el quinto gol y cerrando la cuenta del partido. Lo intentó el Bembibre H.C. pero sin éxito, empujando al Alcobendas contra su portería y encerrando a sus rivales en su campo, pero eso provocó más de un susto por los despejes largos o malos pases atrás, que propiciaron llegadas peligrosas de un equipo, el Alcobendas, que arañó tres puntos a la distancia con el Bembibre H.C., que mantiene un punto sobre sus inmediatas perseguidoras.

Toca resetear y volver a trabajar de cara al siguiente partido en el Manuel Marqués B, el próximo fin de semana.

El entrenador, Carlos Figueroa, asegura que "los presagios sobre la adaptación sobre la pista se confirmaron a pesar de que empezamos dominando y ganando. Poco a poco el equipo se fue viniendo abajo y empezaron a cogernos al contraataque y entramos en una fase de no jugar. Tuvimos una primera parte que dejamos mucho que desear, sin jugar en equipo y buscando el gol con poca paciencia. Llegamos al descanso y lo planteamos y prácticamente, lo empezamos igual y además, encajamos el tercer gol muy pronto. Creo que a partir de ahí, hubo un tiempo de desconcierto en el que encajamos el cuarto. Pero bueno, Ana Vega nos metió de nuevo en el partido al marcar el 4-2 y Sara Merayo, nos acercó con el 4-3. Teníamos tiempo para seguir remando para tener opciones de empatar el partido pero la jugadora rival ha hecho un buen movimiento por detrás de la portería y hemos encajado el 5-3. Creo que el partido se acabó ahí. No hemos jugado bien y debemos visionar el video para sacar conclusiones. Ahora debemos seguir apretando los dientes para continuar trabajando y seguir sumando. Es cierto que la pista nos pasó factura, no estamos acostumbradas a jugar en una pista de 22x44 metros, pero debemos trabajar y mejorar para no vernos en situaciones parecidas a las de hoy".