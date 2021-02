Primera derrota del Ciudad de Ponferrada en casa

twitter @baloncestoCDP

El partido que no sería fácil para el CDP, tanto por la falta de ritmo y de competición, como por la baja de Amidou Bamba, el pívot titular del equipo blanquiazul, comenzaba de una manera un tanto extraña con muchos errores no forzados, tanto por parte de los ponferradinos como por parte de los zamoranos, y el marcador en los primeros instantes iría corto, 9-7, aunque no mejoraría mucho y continuarían con la misma tónica anotadora en el primer cuarto. Se veía a un CDP con bastante ansia, tras mucho tiempo sin competir y con pocos entrenamientos. (19-13).

El segundo cuarto que empezaría con esa ventaja de 6 puntos para el equipo berciano, también comenzaría con un ritmo bajo de anotación, con apenas movimiento en el marcador, 3-2 en los primeros 2 minutos y medio del segundo cuarto. Y es que, a falta de 5 minutos, un parcial de 3-9 pondría el empate en el marcador. Un pequeño arreón final de los de Barrio, con un triple de Rafa Casanova a falta de 4 segundos, hizo que consiguiesen bajar la ventaja de 6 que había conseguido Zamora, e irse al descanso 2 abajo. Los jugadores más destacados: Pablo Hernández, 10 puntos y 5 rebotes, 14 valoración y Okonkwo, 10 puntos y 4 rebotes, 10 valoración. (33-35).

El tercer cuarto no iba a ser diferente a lo ya vivido en el Lydia Valentín, y es que continuaría con un marcador con distancias mínimas, pero siempre en favor de Innova Chef, que no quería dejar escapar la victoria, donde nadie lo había conseguido antes en esta temporada. Llegó a ponerse 8 arriba, cuando David Barrio se vio obligado a parar el encuentro, solicitando un tiempo muerto, que serviría para que recortasen 5 puntos y forzar a Saulo a parar el intento de remontada ponferradina, al final, se mantendría serio y seguro Zamora del baloncesto al que querían jugar, y un Ciudad mermado en el juego interior por la baja de Amidou Bamba, se fue quedando poco a poco sin gasolina, donde también hizo mella la cuarentena a la que tuvieron que someterse. (52-57).

Tras un partido muy igualado, con un Innova Chef que tomó la delantera y no se dejó sobrepasar desde el final del segundo cuarto, y los bercianos, que veían que podían hacerse con el partido, o al menos llegar con opciones de llevarse la victoria, comenzaba con un triple de Pablo Hernández, donde se llegaba a poner a 3 puntos, pero sería un espejismo, ya que 2 minutos sin anotar hizo que los de Zamora, se pusiesen 10 arriba. Desde ese momento los ponferradinos, solo conseguirían acercarse a 7 puntos, y a un Zamora al que le salía todo y con un Libroia y un Canda excelsos seguían abriendo brecha en el marcador. Con un trabajo coral de todo el equipo, finalmente consiguieron ganar en el feudo blanquiazul, donde nadie lo había conseguido en lo que va de temporada. (73-87).

A destacar por parte del Cat&Rest Clínica Ponferrada CDP, como MVP a Pablo Hernández con 25 puntos (5/6 en T3), 11 rebotes, 2 asistencias y 38 de valoración. Por parte de Innova Chef Zamora, Okonkwo, fue el mejor con 12 puntos, 10 rebotes y 17 de valoración.

FICHA TÉCNICA

CAT&REST CLÍNICA PONFERRADA CDP (73): Kanyinda (4), Manchón (9), Steel (9), Ferrando (4), Hernández (25). Además: Jeng (2), Benabid (0), Ramírez (4), Casanova (8), Lobaco (8).

INNOVA CHEF ZAMORA (87): Stefanuto (2), Carroll (6), Lobroia (13), Molins (14), Okonkwo (12). TAMBIÉN JUGARON: Canda (13), Costa (6), Bartolomé (0), Mendicote (8), Álvarez (11), Janssens (2).

PARCIALES: 19-13; 33-35; (descanso) 52-57; 73-87.

INCIDENCIAS: Pabellón Lydia Valentín (a puerta cerrada).