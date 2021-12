Confirmados los primeros once casos de la variante ómicron en Castilla y León

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, preside la reunión del Observatorio de Agresiones de Castilla y León

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, confirmó este miércoles 15 de diciembre los primeros once contagios por la variante ómicron del COVID-19 en Castilla y León, a la vez que descartó la adopción de medidas restrictivas para frenar la expansión de la pandemia en la Comunidad.

Casado, que explicó que al igual que ocurrió con la variante delta, la ómicron puede convertirse en la variante prevalente, recalcó que a pesar del incremento de casos -hoy se superaron los 1.900 nuevos contagios- , la presión a la que están sometidos los hospitales de Castilla y León nada tiene que ver con la que soportaron en los peores momentos de las primera y la tercera ola.

En este sentido, la consejera indicó que frente los actuales 412 ingresados en centros hospitalarios, de los que 80 se encuentran en unidades de críticos, en los peores momentos de la primera ola, concretamente el 2 de abril de 2020, se llegaron a contabilizar 2.358 ingresos, con 353 pacientes en UCI. Además, en la tercera ola, el 1 de febrero de este año, se alcanzaron los 2.096 ingresados por COVID. “Gracias a la vacunación, esta ola no está teniendo la misma repercusión desde el punto de vista asistencial, por lo que nuestro empeño es vacunar y recalcar las medidas de protección”, aseguró.

Al mismo tiempo, la consejera de Sanidad indicó que el objetivo de su departamento es normalizar la actividad de los hospitales y extender las UCI hasta el punto que no sea necesario tocar los quirófanos, especialidades y pruebas diagnósticas. “La patología COVID es terrible, pero el resto sigue presente”, añadió.

Durante su comparecencia, Casado insistió en que cualquier medida restrictiva se debe tomar a nivel estatal y siempre que se efectiva, paro que no ocurra como está pasando con el pasaporte COVID, ya que en las comunidades donde se ha puesto en marcha no está teniendo ningún reflejo positivo en el freno de la sexta ola. Además, también indicó que el Comité de Expertos no considera oportuno tomar medidas en este momento y adelantó que la Junta trabajará en una campaña de concienciación en positivo.

Por último, además de hacer una llamamiento a la vacunación y recalcar sus efectos beneficios, dado que reducen considerablemente el número de casos graves, Casado destacó que no es la única medida que se debe tomar, y apeló a seguir utilizando la mascarilla, también en las reuniones familiares, a limitar los contactos sociales, al lavado de mano y a la ventilación de espacios.