Protesta de los trabajadores de la limpieza frente a la Fele. / QUINITO

En el día de ayer, según CCOO, se ha llegado a un principio de acuerdo en el convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de León, en los siguientes términos:

Año 2020 0% de incremento salarial

Año 2021 0.75% desde enero de 2021

Año 2022 1.75%

El plus de Trasporte pasa a denominarse Plus Convenio, con un importe de 44 €, que se percibirá en parte proporcional a la jornada, que no será un complemento fijo, “desmintiendo así lo manifestado por el sindicato UGT, al respecto”, según CCOO

El acuerdo se ratificara en asamblea de trabajadores/as el próximo lunes 12 de julio a las 21 horas en el Salón de Actos de CCOO de León