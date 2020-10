Profesores del Campus de Ponferrada participan en un proyecto para el desarrollo sostenible en Jordania

Participantes en el proyecto Geo4D. / ULE

Este martes 13 de octubre de 2020 dará comienzo a las 10:00 horas la “Jornadas de presentación de resultados del proyecto europeo GEO4D (Geodesy and geoinformatics for sustainable development in Jordan), para la modernización de la formación en geoinformática y geodesia para el desarrollo sostenible en Jordania”, que se hubiera desarrollado en circunstancias normales de manera presencial en el país árabe, pero que la situación generada por la pandemia de Covid-19 ha obligado a realizar en la modalidad online a través de la plataforma ‘zoom’.

Por parte de la Universidad de León (ULE), estas prevista la intervención de Roberto Baelo (Vicerrector de Internacionalización), Pedro Aguado (Director de la EIAF) y Flor Álvarez (Coordinadora local del proyecto en la ULE), además de los representantes del resto de universidades europeas y de Jordania que han participado en el proyecto GEO4D (https://www.geo4d.info/), una iniciativa que ha sido financiada por la Comisión Europea con 799.857 € dentro del programa ‘ERASMUS+: Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education’.

La ULE es uno de los socios europeos y ha participado a través de ocho profesores de las titulaciones del Máster de Geoinformática, y de los Grados de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y de Ingeniería en Geomática y Topografía del Campus de Ponferrada.

Uno de los objetivos específicos del proyecto consistía en establecer tres nuevos másteres en Jordania relacionados con la geoinformática y el desarrollo sostenible. “En este aspecto, -señala Flor Álvarez Taboada-, la ULE ha jugado un papel clave y es responsable de los talleres y los cursos intensivos que se van a desarrollar sobre estos temas. Además, la institución académica ha aportado la experiencia de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) en el diseño y planificación del ‘Máster en Geoinformática para la gestión de recursos naturales’, que lleva implantado tres años en el Campus de Ponferrada”.

Es importante destacar que recientemente se le ha concedido a la Universidad de León un programa de movilidad K-107 con las tres universidades jordanas participantes en GEO4D, lo que va a permitir darle continuidad a la colaboración con estas instituciones.