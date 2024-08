Programa completo de las Fiestas de la Encina de Ponferrada 2024

El programa de las Fiestas de la Encina de este 2024 arranca el próximo viernes 30 de agosto y se alargará hasta el lunes 9 de septiembre con actividades, conciertos, ferias, mercados, fuegos artificiales, concentración de peñas, carrera de color, actuaciones, música y mucho más.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, ha destacado que son unas fiestas “participativas y diseñadas para la gente de Ponferrada”. Además, como novedad este año, habrá un canal de Whatsapp en el que desde la organización de las fiestas irán informando de las últimas noticias. Los programas físicos se repartirán por la ciudad a partir del lunes 26 de agosto. También estarán disponibles en la Oficina de Turismo.

Entre las opciones musicales más novedosas de estas fiestas se encuentra la actuación de El Combo Dominicano, que cerrará las fiestas el lunes 9 de septiembre, y el concierto Electro Latino de Juan Magán y Dasoul en el Auditorio Municipal el viernes 6 de septiembre.

Además, la Feria de la Cerámica cumple en esta edición 43 años y se celebrará del 6 al 9 de septiembre con novedosos talleres. Este tradicional evento tendrá lugar en el parking de Obispo Osmundo de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 horas durante los tres días. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada, el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, asegura que habrá nuevos participantes porque “es importante que se renueve y haya versiones importantes y alfareros de Castilla y León, de otras autonomías y Portugal”.

PROGRAMA COMPLETO

DÍA 30 DE AGOSTO (VIERNES)

19:00 h.- INAUGURACIÓN RECINTO FERIAL 2024

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00 h.

Explanada recinto.

19:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS.

Salida del Auditorio Municipal acompañados por el grupo folclórico cultural Alegría Berciana, hacia c/ M.ª Eugenia Millaret, c/ La Asunción, av. Portugal y pl. Fernando Miranda, lugar donde se unirá la charanga Con Xeito y la Asociación de Peñas, para dirigirse a la pl. del Ayuntamiento al pregón.

20:00 h.- FESTIVAL MAKINANDO.

(Chimo Bayo; Fernandisco; Nathalie AARTS; Dj Motto; Dj Miguel y Dj Rober).

Precios: Primer Tramo: 10 €; Segundo Tramo: 15€. Taquilla: 20€.

Entradas: www.marcaentradas.com y en Bar las “Eras” (Camponaraya) y Bar la Rosa (Ponferrada)

Auditorio Municipal.

20:00 h.- DAVID CEPO, No cruces los brazos!!!

Cargado de risas y humor, David hará que te sientas protagonista de su propio show. Así que no tienes excusa ¿te vienes a vivir la experiencia? pues pa´lante ¿me entiendes?

Precio: 15 € (www.giglon.com).

Teatro Bergidum.

21:00 h.- PREGÓN OFICIAL DE INICIO DE LAS FIESTAS.

A cargo del Doctor nacido en Ponferrada, D. Jose Manuel Valle Folgueral. Médico adjunto del servicio de neurocirugía del complejo asistencia Universidad de León (CAULE). Nuestro pregonero representa lo mejor de nosotros, el tesón, el esfuerzo, el trabajo continuado y la búsqueda de la excelencia en una disciplina tan necesaria como la medicina. Reúne las mejores dotes para pregonar nuestras fiestas, que como él mismo reconoce siempre ha llevado en el corazón.

Plaza del Ayuntamiento.

Al finalizar el acto de inicio de las Fiestas de la Encina, actuación musical del grupo ponferradino DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

22:15 h.- DAVID CEPO, No cruces los brazos!!!. (“Segundo pase”).

Cargado de risas y humor, David hará que te sientas protagonista de su propio show. Así que no tienes excusa ¿te vienes a vivir la experiencia? pues pa´lante ¿me entiendes?

Precio: 15 € (www.giglon.com).

Teatro Bergidum.

00:00 h. ACTUACIÓN ORQUESTA FLORIDA BAND.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 31 AGOSTO (SÁBADO)

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

12:00 h.- I CONCENTRACIÓN DE PEÑAS.

El punto de encuentro será la av. de la Lealtad, desde donde todas las peñas inscritas acompañadas por charangas, recorrerán diversos puntos de la ciudad (c/ Camino de Santiago, pl. Fernando Miranda, pl. Julio Lazúrtegui, pl. de Abastos y c/ Rañadero), hasta llegar a la pl. de la Encina, donde habrá conciertos hasta bien entrada la tarde y una comida popular para los participantes.

Avenida de la Lealtad.

18:30 h.- CARRERA DE COLOR.

Si quieres disfrutar de esta divertida y colorida experiencia, mientras haces deporte, realiza tu inscripción en la web www.3kmdecolor.com.

Recorrido: salida c/ Gil y Carrasco, donde previamente los participantes deberán haber recogido sus bolsas donde obtendrán su dorsal, una camiseta, gafas, y 3 bolsas de color.

Tras la carrera de color, en la explanada de las orquestas, dará comienzo la gran fiesta de color, con hinchables gigantes y macro discoteca, hasta el inicio de la actuación de la orquesta.

Apta para todos los públicos.

Precio inscripción: 10 €.

Organiza: Bierzo Natura y Ayuntamiento de Ponferrada.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00 h.

Explanada recinto.

19:00 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Inauguración de la caseta flamenca, con la presencia de autoridades.

Junto a la Estación de Autobuses.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Actuación del coro rociero “Virgen de la Estrella”.

Junto a la Estación de Autobuses.

20:00 h.- APERTURA DE LA TEMPORADA 2024/25 TEATRO BERGIDUM.

ARACALADANZA: A pie de calle.

Mezcla de danza con humor, diversión y fantasía.

Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h.- CIRCO SIN RED – “Carman” Javier Ariza.

Comedia callejera para un showman y un Seat 600.

Para todos los públicos.

Entrada gratuita.

Colegio CEIP Peñalba.

*Ver programa especial CIRCO SIN RED al final de la programación.

00:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LOS PLAYERS.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 1 DE SEPTIEMBRE (DOMINGO)

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

12:15 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Recepción de autoridades.

Parque del Temple.

12:30 h.- INAUGURACIÓN DE CIUDAD MÁGICA 2024.

Pregón oficial a cargo de Dª Sara García Alonso. Sara es investigadora titular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y miembro de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Nuestra pregonera, es el ejemplo ideal de que con esfuerzo no hay límites para la juventud actual. A estas alturas no solo es muy conocida por todos nuestros jóvenes ponferradinos, sino que se ha convertido en el mejor ejemplo de la ilusión por ir más allá de los límites conocidos, de la recompensa del esfuerzo constante y del empeño por mejorar la sociedad.

Parque del Temple.

*Ver programa especial CIMA al final de la programación.

13:00 a 15:30h: MENÚ ESPECIAL FIESTAS DE LA ENCINA.

NAMASTÉ: comida de la India.

HAMAKI: comida japonesa, nikkei y asiática.

LA MUDA: comida mediterránea e internacional.

Plaza de Abastos.

*Menú disponible hasta el 10 de septiembre.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00 h.

Explanada recinto.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

20:00h.- CIRCO SIN RED – “LOOP” Cirkaboutit.

La vida es un ciclo sin fin…

Para todos los públicos.

Entrada gratuita.

Colegio CEIP Peñalba.

20:30 a 23:30 h. – ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – “PAVLENHA Y THE SIRIUS”

Escenario Ponferrada.

Entrada gratuita.

Plaza Fernando Miranda.

20:30 a 23:30h: MENÚ ESPECIAL FIESTAS DE LA ENCINA.

NAMASTÉ: comida de la India.

HAMAKI: comida japonesa, nikkei y asiática.

LA MUDA: comida mediterránea e internacional.

Plaza de Abastos.

*Menú disponible hasta el 10 de septiembre.

21:00h.- DANZA VERTICAL.

Espectáculo “Célula”.

Cia Subcielo Danza Aérea.

Plaza Ayuntamiento.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Sevillanas a cargo del grupo Jazmín y Peinetas del Naraya.

Castañuelas por grupo Azahar.

Junto a la Estación de Autobuses.

22:00h.- DANZA VERTICAL.

Espectáculo “Célula”.

Cia Subcielo Danza Aérea.

Plaza Ayuntamiento.

22:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LA MISIÓN.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 2 DE SEPTIEMBRE (LUNES)

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 14:00h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril).

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00h.

Explanada recinto.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

20:00 h.- CIRCO SIN RED – “Dooppiozero” Carpadiem.

Circo contemporáneo que nos regala un viaje en el tiempo y en los sentimientos.

Para todos los púbicos.

Entrada gratuita.

Colegio CEIP Peñalba.

20:30 a 23:30 h. – ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – “GEKKO Y BROKEN HIPS”.

Escenario Ponferrada.

Entrada gratuita.

Plaza Fernando Miranda.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Grupos infantiles: Lunares, Salameras, Alegría, Fusión Flamenca, Azuquita y Meneito.

Junto a la Estación de Autobuses.

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE (MARTES)

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 14:00 h.-CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

17:00 a 20:00 h.-CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril).

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL (DÍA ESPECIAL DEL NIÑO).

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00h.

Explanada recinto.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

20:00 h.- CIRCO SIN RED – “Sinsolo” Aquí Faltan7.

Circo contemporáneo que expresa emociones y narrativas a través del cuerpo en movimiento.

Entrada gratuita.

Colegio CEIP Peñalba.

20:30 a 23:30 h.- ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – “ASTRAL RIDERS Y THE MACHINES”.

Escenario Ponferrada.

Plaza Fernando Miranda.

Entrada gratuita.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Flamenco a cargo de los grupos: Pasión flamenca, Cabales, Aíre que respiro y Triana.

Junto a la Estación de Autobuses.

DÍA 4 DE SEPTIEMBRE (MIÉRCOLES)

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 14:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

12:00 a 13:30 h.- PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. “ESRADIO BIERZO 98.7”.

Contará con entrevistas y talleres infantiles.

Plató exterior en la plaza de la Encina.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

18:00 a 00:00 h.- INAUGURACIÓN CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

*Ver programa especial CALLEJEANDO FOOD FEST al final de la programación.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00h.

Explanada recinto.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

20:30 a 23:30 h. – ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – “RAVEN DREAMS, PERRO FUTURO, LENGUA DE TRAPO Y LOS BUFFS”.

Escenario Ponferrada.

Entrada gratuita.

Plaza San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN MARIACHI ESTAMPAS DE MÉXICO.

Gratuito.

Plaza Fernando Miranda.

21:00 a 23:00 h.- PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. “ESRADIO BIERZO 98.7”.

Set de La8 Bierzo con entrevistas, espectáculos, desfiles…

Plató exterior en plaza de la Encina.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Actuación Coro rociero “Virgen de la estrella”.

Junto a la Estación de Autobuses.

22:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LOS SATÉLITES.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 5 DE SEPTIEMBRE (JUEVES)

10:00 h.- XXIII CAMPEONATO DE TIRO ARMA CORTA.

Organiza: Policía Municipal y Concejalía de Deportes.

Galería del Club de Tiro Montecastro (Polígono industrial de Cabañas Raras).

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 a 13:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril).

12:00 a 13:30 h.- PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. “ESRADIO BIERZO 98.7”.

Contará con entrevistas y talleres infantiles.

Plató exterior en la plaza de la Encina.

13:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Actuación Iker Piris & The Blue Bells.

Plaza de San Lorenzo.

*Ver programa especial HOT SPOT SOUL al final de la programación.

13:00 a 00:00 h.- CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

17:00 a 20:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

*Ver programa especial MERCADO MEDIEVAL al final de la programación.

19:00 h.- APERTURA DEL RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00 h.

Explanada recinto.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

21:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Actuación J Teixi Band.

Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN SHADO EL MAGO.

La terracita de El Rosal.

Centro Comercial El Rosal.

21:00 a 23:00 h.- PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. “ESRADIO BIERZO 98.7”.

Set de La8 Bierzo con entrevistas, espectáculos, desfiles…

Plató exterior en la plaza de la Encina.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA GRAN PARADA.

Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Actuación Helena Sanz y Compañía.

Junto a la Estación de Autobuses.

23:00 h.- LEYENDAS DEL ROCK ESPAÑOL.

Actuación de Burning (gira 50 aniversario) y La Frontera (40 aniversario).

Entrada gratuita.

Plaza del Ayuntamiento.

01:00 h.- RENOVATION EXPERIENCE.

La macro discoteca de la que todo el mundo habla. Un nuevo concepto de espectáculo visual y sonoro.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 6 DE SEPTIEMBRE (VIERNES)

11:00 h.- Dianas y alboradas.

11:00 a 13:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Apertura de los talleres.

Parque del Temple.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

11:30 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS.

Recorrido: pl. del Ayuntamiento, pl. de la Encina, c/ Gil y Carrasco, av. del Castillo, pl. Fernando Miranda, Ciudad Mágica, av. Portugal, C/ La Asunción, c/ M.ª Eugenia Millaret, Auditorio Municipal, acompañados por tamboritero.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril).

12:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Presentación libro “Adolfo por el camino púrpura” de Concha Moya.

Patio de la Higuera del Museo del Bierzo.

12:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

Pregón inaugural del mercado por la corporación municipal, acompañados de pasacalles a cargo de “Turdión medieval”; “Los cómicos han llegado”; “El tinglao medieval”, junto con el cetrero y alguna de sus aves rapaces.

Jardines del Sil.

12:00 a 13:30 h.- PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. “ESRADIO BIERZO 98.7”.

Contará con entrevistas y talleres infantiles.

Plató exterior en la plaza de la Encina.

12:30 h.- PASACALLES con la Asociación cultural Abelladeira.

Recorrido: c/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y Feria de la Cerámica.

13:00 h.- CIUDAD MÁGICA 2024. “37 EDICIÓN”.

Cierre de todos los talleres y clausura de la Ciudad Mágica 2024.

Parque del Temple.

13:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Actuación Smokey Blue.

Plaza de San Lorenzo.

13:00 h.- INAUGURACIÓN DE LA XLIII FERIA DE LA CERÁMICA, con la presencia de autoridades.

Durante la inauguración de la feria, tendrá lugar la presentación del libro publicado recientemente por la Asociación de Oficios Artísticos COART-EMBARRARTE, y el Ayuntamiento de Ponferrada, del “El Arte como Oficio”.

Autores: Alfonso Fernández Manso y Gerardo Queipo.

Parking c/ Obispo Osmundo.

*Ver programa especial FERIA CERÁMICA al final de la programación.

13:00 a 01:00 h.-CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

14:00 a 19:30 h.- XXV Torneo de la Encina de Golf.

Instalaciones Club de Golf Bierzo.

17:00 a 22:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

19:00 h.- APERTURA DEL RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00h.

Explanada recinto.

19:00 h.- PASACALLES, del grupo folclórico cultural Alegría Berciana en la pl. de los Cantos y avd. Galicia (Cuatrovientos).

19:00 h.- PASACALLES, con el grupo de danzas y gaitas El Castro.

Recorrido: C/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y pl. Tierno Galván.

19:00 h.-PASACALLES con banda de gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada.

Recorrido: Pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron y av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Castro Bergidum.

Recorrido: C/ Doctor Fleming, c/ La Paz, pl. Julio Lazúrtegui, av. de España, pl. Fernando Miranda, av. Valdés y parque Provincia del Bierzo.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

21:00 h.- PASACALLES de los grupos participantes en el Festival Folklórico.

Desde la antigua Iglesia de San Antonio, hacia la pl. del Ayuntamiento.

21:00 a 23:00 h.- PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO. “ESRADIO BIERZO 98.7”.

Set de la 8Bierzo con entrevistas, espectáculos, desfiles…

Plató exterior en la plaza de la Encina.

21:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Actuación Les Testarudes.

Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA FUNÇAO PÚBLICA.

Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- FESTIVAL FOLKLÓRICO.

Actuación de las bandas de gaitas y baile tradicional: Grupo folklórico- Cultural Templarios de Oza; Grupo de danzas y gaitas El Castro; Banda de gaitas del centro de Galicia en Ponferrada; Asociación cultural Abelladeira; Banda de gaitas Castro Bergidum y Grupo folklórico-cultural Alegría Berciana.

Plaza del Ayuntamiento.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Concurso de karaoke y sevillanas.

Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- PONFERRADA ELECTROLATINA.

Juan Magán, Dasoul, Andrew dj, y Albert Novo.

Venta de entradas: www.pandoraentradas.com y Cafetería ZYTUM (Ponferrada).

Precio: 18€ +G.G.

Auditorio Municipal.

00:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA FUNÇAO PÚBLICA.

Explanada antiguo centro comercial.

01:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LA ÚLTIMA LEGIÓN.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE(SÁBADO)

09:00 a 19:30 h.- XXV TORNEO DE LA ENCINA DE GOLF.

Organiza: Club de Golf.

Instalaciones de Club de Golf Bierzo.

10:00 h.- XLI TORNEO FÚTBOL ALEVÍN ENCINA 2024.

Organiza: C.D. La Morenica.

10:00 h.- XVII TORNEO FÚTBOL BENJAMÍN ENCINA 2024.

Organiza: C.D. La Morenica.

10:00 a 14:00 h.- TORNEO INTERPROVINCIAL DE TENIS.

Organiza: Club de tiro con arco de Ponferrada.

Pistas de tenis complejo Lydia Valentín.

11:00 h.- Dianas y alboradas.

11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS.

Recorrido: pl. del Ayuntamiento, c/ Ancha, Carrasca, paseo San Antonio, c/ Saturnino Cachón, Feria Cerámica, pl. del Ayuntamiento, c/ Jardines, c/ Paraisín, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento, acompañados por tamboritero.

11:00 a 14:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

11:00 h.- OFRENDA FLORAL MOTERA.

Ofrenda a la Virgen de la Encina, organizada por Tierras del Norte y Cuervos Rojos.

Todas aquellas personas que deseen realizar su ofrenda pueden asistir libremente.

Basílica de la Encina.

Al finalizar recorrerán varias calles de la ciudad.

11:30 h.- VIII ENCUENTRO DE TAMBORITEROS ENCINA 2023.

Pasacalles por diferentes barrios.

Salida plaza Julio Lazúrtegui.

11:30 a 14:00 h.- II FERIA DE JUVENTUD ARTESANA Y EMPRENDEDORA.

Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (punto de información juvenil).

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

12:00 h.- I CAMPEONATO BOLO BERCIANO CIUDAD DE PONFERRADA.

Entrenamiento y exhibición.

Organiza: Concejalía de Medio Rural y Patrimonio.

Campo municipal de juegos tradicionales (Avenida de la Libertad, n.º 40)

12:30 h.- PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios de Oza.

Avenida de la Martina (Flores del Sil).

13:00 h.- BAILE POPULAR.

Intervienen todos los tamboriteros participantes en el VIII Encuentro.

Plaza de la Encina.

13:00 a 01:00 h.- CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

16:00 h.-TORNEO TIRO CON ARCO.

Selección Asturias y Galicia.

Estadio Colomán Trabado.

17:00 a 22:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo

17:00 a 19:00 h-TORNEO INTERPROVINCIAL DE TENIS.

Pistas de tenis complejo Lydia Valentín.

17:30 a 21:00 h.- II FERIA DE JUVENTUD ARTESANA Y EMPRENDEDORA.

Consejo Local de la Juventud de Ponferrada (Punto de información juvenil).

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

18:00 h.- III FESTIVAL BANDAS DE MÚSICA.

Pasacalles desde la Glorieta de la Carrasca, c/ Ancha hacia pl. del Ayuntamiento.

Participan: Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Banda Municipal de Música Sones del Órbigo de Veguellina de Órbigo (León) y Banda de Música de Cangas del Narcea (Asturias).

18:00 h.- XXXV MILLA DE LA ENCINA.

Carreras infantiles y élite.

Avenida Pérez Colino.

18:00h.- I CAMPEONATO BOLO BERCIANO CIUDAD DE PONFERRADA.

Competición.

Organiza: Concejalía de Medio Rural y Patrimonio.

Campo municipal de juegos tradicionales (Avenida de la Libertad, n.º 40)

18:00 a 21:45 h.- JORNADAS DE PROMOCIÓN DE RUGBY FEMENINO.

Estadio Colomán Trabado.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00h.

Explanada recinto.

19:00 h.- III FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA.

Concierto de las bandas participantes: Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Banda Municipal de Música Sones del Órbigo de Veguellina de Órbigo (León) y Banda de Música de Cangas del Narcea (Asturias).

Plaza del Ayuntamiento..

19:00 h.-PASACALLES con la banda de gaitas de Fuentesnuevas.

Recorrido: pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron, av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con el grupo de danzas y gaitas El Castro.

Recorrido: c/ La Paz, c/ El Cristo, avd. Pérez Colino, pl. Navaliegos, c/ Sierra Pambley y pl. Fernando Miranda.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

19:30 h.- CLINICA PONFERRADA SDP – CAJA RURAL ZAMORA.

Partido baloncesto Copa España 2024.

Pabellón Lydia Valentín.

19:30 a 20:30 h.- XXV TORNEO DE LA ENCINA DE GOLF.

Juego de PUTT.

Instalaciones Club de Golf Bierzo.

20:30 h.- XXV TORNEO DE LA ENCINA DE GOLF.

Entrega de premios.

Instalaciones Club de Golf Bierzo.

21:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER.

Actuación The Cherry Boppers.

Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN LUIS PIEDRAHITA.

La terracita de El Rosal.

Centro Comercial El Rosal.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA PONTEVEDRA.

Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Actuación grupo flamenco.

Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- CONCIERTO MELENDI.

Venta de entradas: melendioficial.com

Precio: 42 € + G.G.

Auditorio Municipal.

23:55 h.- GRAN SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia Pibierzo.

Entorno Puente del Centenario.

00:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA PONTEVEDRA Y ORQUESTA KUBO.

Explanada antiguo centro comercial.

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE (DOMINGO)

10:30 a 14:30 h.-TRIAL.

Inmediaciones de Roldán.

11:00 h.- DIANAS Y ALBORADAS.

11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS.

Salida desde el ayuntamiento para incorporarse a la Procesión Solemne de la Virgen de la Encina.

Plaza Ayuntamiento.

11:00 a 14:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

11:00 h.- RECEPCIÓN DE AUTORIDADES.

Acto Institucional del Día del Bierzo.

Salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada.

11:00 h.- DESFILE DE GRUPOS DE FOLKLORE LOCALES VESTIDOS CON TRAJES REGIONALES.

Se dirigirán hasta la Basílica de la Encina, donde se realizará la ofrenda floral. Inicio en el Paseo de San Antonio, con la participación de: Centro Galicia en Ponferrada, encargado de colocar la ofrenda de flores, Casa de Andalucía; El Castro de Columbrianos; Abelladeira; Indumentaria Bellas Artes Arpil; Alegría Berciana; Banda de gaitas de Fuentesnuevas y Templarios de Oza.

ORDEN DESFILE:

Banda de gaitas del Centro Galicia en Ponferrada.

Casa de Andalucía.

Grupo de danzas y gaitas El Castro.

Asociación cultural Abelladeira.

Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil.

Grupo folklórico – cultural Alegría Berciana.

Banda de gaitas Fuentesnuevas.

Grupo folklórico- cultural Templarios de Oza.

LOS GRUPOS NO RELACIONADOS Y LAS PERSONAS INDIVIDUALES VESTIDAS DE TRAJE REGIONAL, SE COLOCARÁN AL FINAL DEL DESFILE.

11:30 h.- La corporación de Ponferrada y demás autoridades, bajo mazas, se dirigen desde el Ayuntamiento a la plaza de la Encina, por la calle del Reloj, para incorporarse a la PROCESIÓN SOLEMNE DE LA VIRGEN DE LA ENCINA.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

12:00 h.-. PROCESIÓN SOLEMNE, CON LA VENERADA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA ENCINA.

Recorrido de la procesión: plaza de la Encina, c/ Paraisín, c/ Jardines, plaza del Ayuntamiento.

ORDEN DESFILE:

Casa de Andalucía.

Grupo de danzas y gaitas El Castro.

Asociación cultural Abelladeira.

Indumentaria tradicional Bellas Artes Arpil.

Grupo folklórico – cultural Alegría Berciana.

Banda de gaitas Fuentesnuevas.

Grupo folklórico- cultural Templarios de Oza.

Banda de gaitas del centro de Galicia en Ponferrada.

LOS GRUPOS NO RELACIONADOS Y LAS PERSONAS INDIVIDUALES VESTIDAS DE TRAJE REGIONAL, SE COLOCARÁN AL FINAL DEL DESFILE.

12:30 h.- SOLEMNE EUCARISTÍA DEL BIERZO EN TORNO A SU PATRONA, en la plaza del Ayuntamiento, presidida por el Monseñor Jesús Fernández González, Obispo de Astorga. Al finalizar, el Sr. alcalde del Ayuntamiento de Benuza, D. Domingo Cabo Valle presentará la tradicional OFRENDA A LA VIRGEN, en nombre de Silván, Pombriego, Sigüeya, Lomba, Benuza, Sotillo de Cabrera, Llamas de Cabrea, Yebra y Santalavilla.

13:00 a 01:00 h.- CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

17:00 a 22:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

17:00 h. FÚTBOL SALA.

Partido C.D. Ponfesala contra equipo internacional de la 2ª división de Portugal.

Organiza: C.D. Ponfesala.

Pabellón Lydia Valentín.

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril).

18:00 h.- III TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO CIUDAD DE PONFERRADA.

C.D. Ponferradina-C.D. La Vigen del Camino.

C.D. Ponferradina-C.D. La Virgen del Camino. (Cadete-Juvenil).

C.D. Ponferradina-C.D. Trobajo del Camino. (Infantil).

Organiza: C.D. Ponferrada Fútbol.

Campos Ramón Martínez.

19:00 h.- APERTURA DEL RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00 h.

Explanada recinto.

19:00 h.- TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS, GIGANTES Y CABEZUDOS.

Recorrido: av. Portugal, gta. Templario, puente Nuevo del Ferrocarril, av. Valdés, Camino de Santiago, pl. Lazurtegui, av. La Puebla, c/ General Vives, gta. de la Carrasca y c/ Ancha hacia el Ayuntamiento.

Organiza: Ayuntamiento de Ponferrada. Colabora: Asociación de Peñas de Ponferrada.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

21:00 h.- PASARELA DE MODA Y PIEL DEL DISEÑADOR JULIO LAMA “ENCINA 2024”.

Presenta: D. José Manuel Parada.

Plaza del Ayuntamiento.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA IPANEMA Y ORQUESTA ESTRELLA DEL NORTE.

Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Actuación José de la Plaza.

Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- PONFE ROCK.

Concierto de OBUS, SARATOGA, AUTOPIA.

Entrada gratuita.

Auditorio Municipal.

00:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA IPANEMA Y ESTRELLA DEL NORTE.

Explanada antiguo centro comercial.

9 DE SEPTIEMBRE (LUNES)

11:00 h.- Dianas y alboradas.

11:00 h.- GIGANTES Y CABEZUDOS.

Recorrido: pl. del Ayuntamiento, paseo San Antonio, c/ Caribe, av. América, pl. de las Nieves, c/ Rañadero, pl. del Ayuntamiento acompañados por tamboritero.

11:00 a 14:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

11:00 a 14:30 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

12:00 a 14:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril)

12:00 h.- MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.

Ofrenda a la Virgen de la Encina de flores y frutos de la tierra; por parte de los pedanías y barrios del Ayuntamiento de Ponferrada, acompañados de la corporación municipal. Este año participarán también las asociaciones de la ciudad. Todas las ofrendas serán donadas al hogar del transeúnte.

Basílica de la Encina.

Organiza: Asoc. de vecinos del Casco Antiguo y la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada.

13:00 a 01:00 h.- CALLEJEANDO FOOD FEST.

Food trucks, música y ocio familiar.

Organiza: Tierra de Sueños bodas y eventos.

Entrada gratuita.

Parque de la Concordia.

17:00 a 22:00 h.- XLIII FERIA CERÁMICA DE PONFERRADA EMBARRARTE 2024.

Parking de la c/ Obispo Osmundo.

18:00 a 21:00h.- EXPOSICIÓN COLECTIVA PINTURA Y ESCULTURA.

Asociación de Pintores del Bierzo.

Entrada gratuita.

Estación Arte (Museo del Ferrocarril).

* La exposición estará abierta al público, hasta al día 10 de septiembre.

18:00 h.- MERCADO MEDIEVAL.

El mercado abre sus puertas y cobra vida.

Jardines del Sil.

18:00 h.- PARTIDO AMISTOSO EN BENEFICIO DEL COMEDOR SOCIAL.

S.D. Ponferradina Veteranos – Veteranos Ponferrada.

Organiza: C.D. Veteranos Ponferrada.

Campos Ramón Martínez.

19:00 h.- APERTURA RECINTO FERIAL.

“Hora sin ruido”, de 19:00 a 20:00 h.

Explanada recinto.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Fuentesnuevas.

Avenida de la Martina (Flores del Sil).

19:00 h.- PASACALLES con la Asociación Cultural Abelladeira.

Recorrido: pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron, av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.-PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios del Oza.

Recorrido: c/ Doctor Fleming, c/ La Paz, pl. Julio Lazúrtegui, av. de España, pl. Fernando Miranda, av. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Castro Bergidum.

Recorrido: c/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y pl. Tierno Galván.

19:00 h.- PASACALLES con banda de gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada.

Recorrido: Pl. de los Cantos y av. Galicia (Cuatrovientos).

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA.

Junto a la Estación de Autobuses.

20:00 h.- CANTAJUEGOS – Las aventuras de Coco y Pepe.

Entrada gratuita.

Auditorio Municipal.

21:00 h.- MUESTRA DE LA CANCIÓN BERCIANA.

Orden de actuación:

Asociación voces Montes Aquilianos. Agrupación Coral Siloa. Grupo los Exquisitos. Cultural Ronda Amigos del Bierzo. Coral Virgen del Carmen de la Placa. Cultural El Bierzo Canta. Rondalla Musical Amigos. Ronda de el Salvador. Coro Santa Rita o Barco.

Plaza del Ayuntamiento.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA.

Fin de fiesta.

Junto a la Estación de Autobuses.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA COMBO DOMINICANO.

Explanada antiguo Centro comercial.

22:30 h.- DEGUSTACIÓN SOPAS DE AJO.

Explanada antiguo centro comercial.

Colabora: Asoc. De peñas Ponferrada.

23:00h.- ACTUACIÓN ORQUESTA COMBO DOMINICANO.

Explanada antiguo Centro comercial.