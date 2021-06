Comenza o programa cultural De Perto no Barco

No Xardín da Casa Grande de Viloira, "un lugar cheo de maxia que resulta ideal para que se conxunten en harmonía eses elemento"

Este venres, 25, comenza o programa cultural De Perto, organizado pola Concellería de Cultura.

“Encontrarnos arredor da palabra volverá ser algo especialmente gozoso nas presentes circunstancias. Necesitamos atoparnos, sentirnos parte do colectivo máis que nunca, comunicarnos, emocionarnos coas historias e as vidas que as palabras transportan”, din os organizadores.

“O Xardín da Casa Grande de Viloira (*) é un lugar cheo de maxia que resulta ideal para que se conxunten en harmonía eses elementos, para que se produza o ritual nun marco natural, amable e acolledor”, destacan.

Todo o programa, eiquí: IX De Perto 2021